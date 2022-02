Samsung Galaxy Fold 4 ze sporą ilością nowości

Kurz i pył po premierze najnowszych urządzeń koreańskiego producenta właśnie opada. Co prawda smartfony linii Galaxy S22 nie są dostępne jeszcze w sprzedaży, ale już od pewnego czasu możemy je zamawiać w przedsprzedaży. Jednak jak to bywa z rynkiem technologii ten nie lubi żadnych przestojów, dzięki czemu mamy już pierwsze nieco konkretniejsze informacje związane z nowymi składanymi telefonami Samsunga. W tym wypadku mowa konkretniej o Samsungu Galaxy Z Fold 4. Znając kalendarz wydawniczy Koreańczyków możemy liczyć na premierę pod koniec wakacji bieżącego roku, a to tak na dobrą sprawę tylko kilka miesięcy. Oczywiście poniższe informacje trzeba traktować jak plotki, bo w żadnym wypadku nie są to oficjalne dane.

Pierwszą zasadniczą nowością w przypadku składanych telefonów Samsunga jest dodawanie do zestawu wraz urządzeniem rysika S-Pen. Nie jest to można jakaś ogromna nowość, bowiem po rezygnacji z linii Galaxy Note, Samsung stara się wypełnić lukę po tym telefonie i wypuszczać właśnie flagowe modele z rysikiem. Najlepszym przykładem jest Galaxy S22 Ultra, który ma wbudowany rysik. Dlatego też podobne podejście do Samsunga Galaxy Z Fold wcale mnie nie dziwi.

Drugą z zasadniczych nowości będzie ta związana z samym ekranem, co prawda o jego proporcjach nie wiemy nic nowego, ale możliwe, że zagięcie telefonu będzie zauważalnie mniejsze. Co za tym idzie w praktyce nawet po dłuższym użytkowaniu telefonu nie będą się pojawiać zagłębienia w miejscu zgięcia ekranu. Liczę jedynie, że Samsung nie będzie szedł w tym aspekcie tylko samym designem, ale również poprawi się wytrzymałość składanego ekranu.

Oczywiście pozostałe informacje związane z Galaxy Fold 4 to raczej nic co by nas mogło zaskoczyć, czyli sercem ma zostać wydajny układ z rodziny Exynos, do tego najpewniej 12 GB RAM. To sprawia, że z całą pewnością mocy obliczeniowej nam nie zabraknie przy codziennym korzystaniu z telefonu. Co sądzicie o najnowszych propozycji od koreańskiego producenta? Zmiany idą w dobrym kierunku? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com