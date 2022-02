Najnowsze urządzenia Samsunga wyprzedały się na pniu

Przedsprzedaż najnowszych smartfonów i tabletów od koreańskiego producenta wystartowała dosłownie kilka dni temu, a już teraz docierają do nas pierwsze konkretniejsze informacje związane z zainteresowaniem jakie wywołują nowe sprzęty Samsunga. Najpewniej zaskoczę Was jedną ciekawą informacją. Mianowicie nagłówek tego newsa nie dotyczy stricte telefonów Koreańczyków, lecz tabletów.

Sytuacja dotyczy tylko jak na razie amerykańskiego rynku, ale Samsung został zmuszony wstrzymać zbieranie zamówień przedpremierowych na swoje najnowsze tablety, bowiem ilość zamówień przekroczyła moce przerobowe Koreańczyków. Niestety co do konkretnych liczb związanych z ilością zamówień nie mamy co liczyć, ale mimo wszystko tak szybkie wyłączenie przedsprzedaży może świadczyć o jednym – taki popyt na tablety Samsunga mocno zaskoczył nawet samego producenta. Tak na dobrą sprawę w tym momencie w najwyższej półce cenowej to właśnie linia Galaxy Tab S8 jest jedyną bezpośrednią konkurencją dla urządzeń Apple czyli przede wszystkich samych iPadów. W Polsce co do dostępności nie powinno być problemów, ale możliwe, że przy mniejszym zainteresowaniu w innych krajach będzie przerzucał moce przerobowe w taki sposób by dostarczyć więcej urządzeń na amerykański rynek,

Powiem szczerze, że jestem zaskoczony zainteresowaniem tabletami Samsunga, tym bardziej, że sprzedaż tego typu urządzeń mocno spadła, choć przez czas pandemii odbiła się zauważalnie od dna. Urządzenia z linii Galaxy Tab S8 nie należą również do najtańszych rozwiązań, skąd nie są dla każdego masowego użytkownika. Liczę, że w niedalekiej przyszłości Koreańczycy pochwalą się wynikami przedsprzedaży również w Polsce. Ktoś z Was zamówił telefon czy tablet od Samsunga w przedsprzedaży? Jesteście zainteresowani zakupem czy to urządzenia z linii Galaxy S22 czy Galaxy Tab S8.

Źródło: pocketnow.com