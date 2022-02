Ten telefon będzie sam zmieniał kolor obudowy

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o design smartfonów tak na dobrą sprawę nie za wiele się dzieje. Oczywiście to nie znaczy, że nic się nie dzieje w tej kwestii, ale powiedzmy sobie szczerze, najnowsze urządzenia różnych producentów nie różnią się znacząco pod względem designu. Owszem zdarzają się od tej reguły pewne wyjątki i chyba w tym kontekście można postawić na pierwszym miejscu realmie, które zdecydowanie najmniej sztampowo podchodzi do swoich telefonów, a tak właściwie do ich wykonania.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję poznać telefony z linii GT Master Edition, który wykończone były ekologiczną skórą. Całość robiła naprawdę bardzo dobre wrażenie. Jednak przy okazji premiery swoich najnowszej generacji mocnych średnio półkowców realme poszło o krok dalej. Telefon ma zmieniać kolor pod wpływem światła słonecznego. Rozwiązanie to prezentował właśnie jeden z pracowników indyjskiego oddziału firmy.

Z całą pewnością takiego rozwiązania próżno szukać u konkurencji i co jest zdecydowanie elementem wyróżniającym markę i linię realme 9. Jednak jak to będzie w praktyce przekonamy się już za kilka dni, bo właśnie 16 lutego w Polsce ma zostać zaprezentowana cała rodzina telefonów realme 9. Jest na co czekać bo telefonu te mają oferować bardzo dobrą specyfikację w rozsądnej cenie. Na tle całej rodziny wyróżnia się realme 9 Pro+, który ma 50 Mpx główny aparat z optyczną stabilizację obrazu. Co przy tej półce cenowej zdecydowanie nie jest standardem. Dodatkowo zyskamy wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala, do tego układ MediaTeka Dimensity 920 wraz z modułem 5G. Liczę, że podobnie jak poprzednie generacje swoich urządzeń chiński producent wyceni swoje telefony rozsądnie.

Źródło: gsmarena.com