Samsung wytacza potężne działa

Koreański producent to gigant rynku mobilnych technologii. Jednak w momencie, gdy na sklepowych półkach pojawiło się coraz więcej urządzeń chińskich producentów. Zaczęliśmy otrzymywać urządzenia tanie, a przy tym świetnie wyposażone. Co zmieniło rynek mobilnych technologii na dobre. Od dłuższego czasu mówi się, że w przypadku zarówno telefonach Samsunga jak i Apple głównie płaci się za markę i logo. Owszem flagowce czy to Apple czy to właśnie koreańskiego producenta do najtańszych nie należą, ale właśnie Samsung dorzucił kolejny argument za tym, że warto czasem zainwestować w markę.

Koreańczycy właśnie poinformowali oficjalnie, że wydłużają wsparcie dla swoich urządzeń. Począwszy od najnowszej generacji Galaxy S22 czyli Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra, a także ubiegłoroczne Galaxy S21, S22+ oraz Galaxy S21 Ultra, a także Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, a także nowe nadchodzące modele z linii Galaxy A. Wszystkie te telefonu otrzymają aż 4 duże aktualizacje do systemu sygnowanego zielonym robocikiem wraz z One UI. Jednak to nie wszystko bowiem również najświeższe tablety z linii Galaxy Tab S8 czyli Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ oraz Galaxy Tab S8 Ultra oraz smartwatche z linii Galaxy Watch 4 otrzymają dłuższe wsparcie producenta. Dodatkowo prócz czterech kolejnych wersji Androida Samsung rozszerza wsparcie dla łatek bezpieczeństwa do pięciu lat.

Powiem szczerze, że tak długie wsparcie producenta jest bardzo cennym argumentem przy wyborze kolejnego telefonu. Owszem również pozostali producenci urządzeń mobilnych starają się konkurować w tym zakresie, ale mimo wszystko zostają w tyle. Do tej pory Nokia szczyciła się, że aktualizuje wszystkie swoje telefony do nowszych wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem, tutaj Samsung co prawda wszystkich telefonów nie aktualizuje, ale dostarcza najnowszą wersję oprogramowania aż przez cztery lata, co dla mobilnych technologii jest długim okresem czasu.

Co sądzicie o kroku ze strony Samsunga? Jest to dobry argument przy wyborze nowego telefonu? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o całej sprawie.

Źródło: gsmarena.com