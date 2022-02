Poznaliśmy ofertę przedsprzedażową Samsunga dla linii Galaxy S22

Można powiedzieć, że wysyp nowości od różnych producentów sprzętu mobilnego czas zacząć. Luty to już okres w którym premiera goni premierę i na sklepowych półkach pojawi się całkiem sporo nowości. Z całą pewnością jedną z największych debiutów w tym miesiącu będzie nowa generacja flagowców od koreańskiego producenta czyli oczywiście mowa o trzech modelach – Samsungu Galaxy S22, Samsungu Galaxy S22+ oraz największym i najmocniejszym z całego trio Galaxy S22 Ultra. Przez to, że jeden ze sklepów nieco się pośpieszył z udostępnieniem podstrony dotyczącej przedsprzedaży wiemy praktycznie wszystko o tym co dostaniemy przy okazji zakupu urządzenia.

Po pierwsze oferta mimo iż wyciekła ze sklepu MediaExpert może się okazać finalnie, że Samsung jeszcze wprowadzi drobne korekty, więc nie ma tutaj 100% pewności jak cała oferta będzie wyglądać finalnie. Jednak już teraz wiemy, że kupujący smartfona z linii Galaxy S22 ma szansę na poniższe trzy bonusy

– Samsung Galaxy Buds Pro, czyli słuchawki bezprzewodowe TWS (ich wartość oscyluje w granicy około 900 zł)

– do 3000 złotych za oddanie swojego starego smartfona,

– 400 złotych dodatkowego zwrotu na konto za odsprzedaż starego urządzenia.

Całość wygląda całkiem nieźle, choć w ubiegłym roku można było jeszcze otrzymać Galaxy SmartTaga w tym roku go nie ma, ale mamy słuchawki, do 3000 zł za oddanie swojego starego smartfona, tutaj sprawa wygląda tak, że najpewniej najwyższą kwotę będzie można otrzymać za Galaxy S21 Ultra i to w idealnym stanie, więc najpewniej realnie można odzyskać około 1000-1500 zł, choć widełki cenowe najpewniej poznamy przy premierze urządzenia. Ostatnia opcja to dodatkowy cashback 400 zł przy wykorzystaniu opcji odsprzedaży starego urządzenia. Całość po podliczeniu może dać całkiem niezłą kwotę upustu.

Czekacie na najnowsze telefony od koreańskiego producenta? Jesteście zainteresowani zakupem, któregoś z modeli Galaxy S22? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmmaniak.pl