Windows 11 jak przenieść menu start w lewo?

Najnowsza wersja systemu na komputery osobiste czyli Windows 11 zadebiutowała już jakiś czas temu. Gigant z Redmond nie wprowadził jakiś szczególnie kolosalnych zmian w stosunku do poprzednika. Bardziej odświeżył interfejs i wprowadził kilka nowości, które notabene nie wszystkim przypadły do gustu. Pierwszym i najważniejszym „ficzerem” jest zdecydowanie zmiana umiejscowienia paska menu start. Użytkownicy Windowsów wcześniejszych są przyzwyczajenie, że domyślnie mamy go w lewym dolnym rogu ekranu i powiem szczerze, że do takiej wersji jestem również przyzwyczajony. Jednak Windows 11 w tym zakresie przyniósł istną rewolucję i zmienił jego lokalizację. Aktualnie Windows 11 ustawia domyślnie menu start centralnie na dolnym pasku. Pomysł z miejsca nie wszystkim przypadł do gustu. Mnie osobiście również bardzo ciężko było się przyzwyczaić do tego rozwiązania. Na szczęście dla tych mniej zadowolonych użytkowników Microsoft otworzył furtkę. W opcjach systemu możemy znaleźć odpowiednie ustawienie, które powróci nasz przycisk start na stare dobre miejsce. Jak to zrobić? Zapraszam do lektury poniższego poradnika. Dodam już na samym starcie, że cały proces nie jest trudny i nie wymaga od nas żadnej specjalistycznej wiedzy.

By zacząć cały proces zmiany menu start musimy dostać się do ustawień systemu. W tym celu klikamy przycisk start, wpisujemy w wyszukiwarkę, która pojawia się w górnej części nowego okna po kliknięciu na przycisk start „Ustawienia” i wchodzimy w nie. W nowo otwartym oknie wybieramy z listy po lewej stronie zakładkę Personalizacja. Po prawej stronie zmienia nam się zakładka, szukamy w niej ustawienia „Pasek zadań”. W nowej liście znajdujemy prawie na samym dole ustawienie Zachowanie Paska zadań, klikamy w nie. Z rozwijalnej listy wybieramy pierwszą opcję Wyrównanie paska zadań. Po prawej stronie mamy dwie możliwości zmiany Na środku (to opcja domyślna) oraz po lewej. My wybieramy tę drugą.

Jak sami widzicie zmiana ustawienia lokalizacji paska menu start jest naprawdę prosta i nie wymaga od nas żadnej wiedzy tajemnej. Proces trwa chwilę, a nie będziemy się dalej frustrować umiejscowieniem i wcześniejszymi naszymi przyzwyczajenia. Osobiście chciałem się „przestawić” na nową lokalizację, ale blisko po dwóch miesiącach korzystania z Windowsa 11 niestety przyzwyczajenia były silniejsze ode mnie, więc powrót do starej, dobrej lokalizacji menu start był nieunikniony. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem, czy takie poradniki są dla Was przydatne. Jeśli macie jakieś inne problemy czy to z Androidem czy właśnie z Windowsem, dajcie znać w komentarzach będziemy starali się rozwiązywać Wasze problemy.