Nowy realme 9 Pro+ z ciekawymi funkcjami i polską datą premiery

realme to marka, która weszła przebojem na nasze rodzime półki cenowe. W Polsce jest dostępna w szerszej sprzedaży dopiero od dwóch lat, a już teraz konkuruje z absolutną czołówką. Wśród nowości, które mają się pojawić niedługo na sklepowych półkach są dwa modele realme 9 Pro+ oraz realme 9 Pro. Oba szykują się na bardzo dobre średniopółkowce, choć na tę chwilę wersja z plusem wydaje się ciekawsza. Na wstępie zaznaczę, że na oba modele nie będziemy musieli specjalnie długo czekać, według informacji już oficjalnych nowe modele zostaną w Polsce pokazane już 16 lutego. Jakie nowości wprowadza realme 9 Pro+?

Po pierwsze najciekawszym elementem całości, może się okazać aparat, główne oczko to „tylko” 50 Mpx jednostka, ale jak dobrze wiemy nie tylko wielkość matrycy i ilość megapikseli ma znaczenie w przypadku robienia dobrych zdjęć i filmów. Drugim ciekawym rozwiązaniem jest możliwość mierzenia pulsu. Taka funkcja od lat pojawia się w przypadku smartwachy i smartbandów i można powiedzieć, że jest to standard. Jeśli chodzi o smartfony dobre kilka lat temu takie rozwiązania implementował Samsung, ale o teraz o tego typu bajery raczej zdarzają się rzadko. Realme powraca do tematu, ale w trochę innej odsłonie. Mianowicie do pomiaru wykorzysta czytnik linii papilarnych wbudowany pod ekranem. Rozwiązanie nowe i niespotykane, ciekaw jestem jak będzie działało w praktyce.

Reszta specyfikacji realme 9 Pro+ jest już bardziej standardowa czyli 6,43 calowy ekran Super AMOLED, który pracuje w rozdzielczości FullHD+. Do tego dochodzi 90 Hz odświeżanie wyświetlacza. Sercem urządzenia będzie układ MediaTeka Dimensity 920 z 5G. Specyfikację uzupełnia aparat o rozdzielczości 16 Mpx na froncie i prócz 50 Mpx mamy również 8 Mpx i 2 Mpx. Bateria o pojemności 4500 mAh. Tak właściwie w tym momencie największą niewiadomą pozostaje sama cena. Jednak znając politykę cenową realme raczej spałbym spokojnie i otrzymamy najpewniej świetny telefon w bardzo dobrej cenie. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o nowym telefonie od realme.

Źródło: pocketnow.com