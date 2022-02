Już w przyszłym miesiącu zainstalujesz aplikacje z Androida na Windows 11

Jedną z cech Windowsa 11 miała być pełna kompatybilność z aplikacjami tworzonymi dla systemu Android. Do tej pory funkcja ta była dostępna wyłącznie dla użytkowników korzystających z testowych wydań systemu, jednak już w przyszłym miesiącu ma się to zmienić.

Zgodnie z zapowiedzią producenta, już w lutym każdy użytkownik Windowsa 11 będzie mógł zainstalować programy pisane z myślą o systemie mobilnym Google. Warto mieć na uwadze, że będzie to testowa wersja tej usługi – jednak już na tym etapie ma być ona stabilna i dopracowana, dzięki czemu nawet osoby wykorzystujące swój komputer do pracy mogą rozważyć wypróbowanie androidowych aplikacji na swoim pececie.

Obecnie wszyscy, którzy chcieli mieć dostęp do bogatych zasobów sklepu Play skazani byli na rozmaite rozwiązania third-party. Wiązało się to z pewnymi ograniczeniami, ponadto – jak to w przypadku nieoficjalnych metod – potencjalnie mogło to stanowić zagrożenie dla systemu.

Istotna jest jednak kwestia źródła takiego oprogramowania. Wbrew temu, czego moglibyśmy oczekiwać, wszystkie apki pobierać będzie można wyłącznie za pomocą sklepu Amazon, nie zaś Google Play. W związku z tym w przypadku płatnych aplikacji konieczny będzie ich ponowny zakup, tym razem jednak przez platformę Jeffa Bezosa.

Na pocieszenie warto wspomnieć o planach Google dotyczących integracji Play Games z systemami Windows 10 i 11. Gigant z Mountain View zapowiedział podczas ostatniej gali Game Awards możliwość uruchamiania gier ze sklepu Play także na systemach Microsoftu. Usługa ta pozwoli również na płynne przełączanie się pomiędzy platformami, nic więc nie stoi na przeszkodzie aby sesję gamingową zaczętą na przystanku dokończyć we własnym salonie.

Wydaje się, że integracja Androida i Windowsa obfituje w same zalety. Nie tylko zyskamy dostęp do przepastnej, cyfrowej kieszeni sklepu Play, będziemy mogli również płynnie przenosić między systemami, co może mieć bardzo korzystny wpływ na naszą produktywność.

źródło: phandroid.com