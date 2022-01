Zalany telefon – co robić?

Każdy z nas intensywnie korzysta ze swoich telefonów. Jeżdżą one z nami wzdłuż i wszerz po całym świecie. Niestety są one narażone na różnego rodzaju wypadki. Jednym z najpopularniejszych obok zbicia wyświetlacza jest właśnie zalanie urządzenia. Nasze telefony nurkują zarówno w wodzie, w soku czy w alkoholu. W zależności od czym tak naprawdę zalaliśmy smartfona możemy podjąć trochę inne działania. Najłatwiej sobie poradzić z problemem gdy wpadnie do wody, gorzej wygląda sprawa przy piwie czy soku. Szczególnie sok może być niebezpieczny dla „bebeszków” telefonu. Zawiera on bowiem kwasy, które mogą wchodzić w reakcję z elektroniką. Jednak na samym początku zacznijmy od tego co powinniśmy zrobić, gdy telefon zostanie zatopiony.

Po pierwsze wyłącz

Zdecydowanie najważniejszy punkt szybkiej akcji, która ma na celu uratowanie telefonu. Im szybciej go wyłączymy to lepiej. W przypadku zalanego telefonu i włączonego może dojść do zwarcia, co automatycznie usmaży całą elektronikę w urządzeniu. Dlatego też jest bardzo ważne to by jednak jak najszybciej go wyłączyć. Co ważne później go co chwilę nie sprawdzamy i nie włączamy ponownie. Podobnie unikamy naciskania jakichkolwiek fizycznych klawiszy. Czy to power czy to głośności. Tak bowiem, możemy dodatkowo wpompować do środka urządzenia krople roztworu, co również nie będzie korzystne.

Otwórz telefon

Drugim krokiem jest otwarcie telefonu, zdjęcie tylnej klapki urządzenia. Jednak w ostatnim czasie zdecydowanie rzadziej mamy ściągane tylne klapki, więc otwarcie telefonu szczególnie na gwarancji nie jest możliwe. Więc jeśli nie mamy w tym zakresie żadnego doświadczenia, a nie mamy starego typu telefonu to nie próbujmy otwierać na siłę urządzenia. Możemy narobić więc szkód niż pożytku.

Osusz smartfon

Trzeci krok to osuszanie telefonu domowymi sposobami, ale od razu mówię, że w większości wypadku efekt może być mizerny lub go w ogóle nie będzie, więc są to rady, które mogą ograniczyć zniszczenie naszego telefonu, ale czy w 100% odniesiemy sukces nie dają gwarancji.

– wrzucamy telefon do miski z surowym ryżem, w wielu poradnikach związanych z telefonami pojawia się taka sugestia. Ryż ma za zadanie wyciągnąć resztę wilgoci z telefonu. Częściowo może pomóc. Spróbować zawsze warto, z całą pewnością nie zaszkodzi. Trzeba wziąć pod uwagę, że mimo wszystko najlepiej telefon zostawić w ryżu na dzień lub dwa.

– suszenie na kaloryferze – kolejny pomysł, który może pomóc, ale musimy trzymać się kilku reguł. Po pierwsze nie kładziemy telefonu bezpośrednio na kaloryferze. Po drugie grzejnik nie może być bardzo mocno nagrzany, raczej letni niż gorący, bo wysoka temperatura nie wpływa najlepiej na telefon

– przetarcie alkoholem to kolejny pomysł, który może w tej kwestii pomóc. Alkohol jest bardziej lotny od wody, dzięki czemu woda w połączeniu z alkoholem szybciej odparuje z miejsc, w których się pojawiła.

– suszenie za pomocą suszarki – ten pomysł zdecydowanie odradzam przy suszeniu telefonu. Suszarką miejscowo nagrzewamy telefon, co nie jest korzystne dla telefonu. Może prowadzić do większego uszkodzenia całej elektroniki w smartfonie.

Po wykonaniu powyższych czynności warto zostawić telefon na kilka dni, by sam się jeszcze dosuszył. Dopiero po tym czasie najlepiej próbować go ponownie uruchomić i sprawdzić czy działa. Jeśli mamy telefon na gwarancji zawsze można próbować go oddać i sprawdzić co powie serwis. Jednak tutaj najczęściej sprawa wygląda tak, że wykrycie rdzewienia czy zalania automatycznie skutkuje brakiem naprawy z tytułu gwarancji. Jeśli mimo wszystko nie udaje się telefonu uruchomić opcją jest oddanie go do fachowego serwisu. Jednak tutaj trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami, a nie zawsze naprawa zalanego telefonu będzie korzystna finansowo.