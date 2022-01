Xiaomi 11 Lite 5G NE – recenzja

Chiński producent przedstawił światu całkiem sporo różnych wersji swojego flagowca. Mieliśmy już okazję zapoznać się między innymi z podstawowym modelem Xiaomi 11. Później pojawiły się również Xiaomi 11T, a także z dopiskiem Pro. Sumarycznie poznaliśmy, aż osiem różnych wersji Xiaomi 11, więc całkiem sporo. Xiaomi 11 Lite 5G NE to najnowsza wersja z całej rodziny. Trzeba na wstępie zaznaczyć, że nie jest to flagowiec, lecz mocny średniopółkowiec. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Chiński producent od pewnego czasu bez większych zmian w designie swoich pudełkach. Otrzymujemy standardowych rozmiarów opakowanie ze zdjęciem urządzenia. Jednak jak zwykle najważniejsze jest jego zawartość. Po pierwsze prócz urządzenia mamy również kabel USB z końcówką typu C, wtyczkę do gniazdka elektrycznego, a także proste silikonowe etui. To cały zestaw, który znajdziemy wraz z telefonem. Co do jakości wykonania poszczególnych elementów nie mam uwag. Wszystkie materiały są dobrej jakości.

W przypadku specyfikacji mamy do czynienia z mocnym średniopółkowym rozwiązaniem. Po pierwsze sercem telefonu jest Snapdragon 778G wraz z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM, oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Dodatkowo mamy 6,55 calowy ekran, AMOLED z odświeżaniem 90 Hz. Do tego jeszcze bateria o pojemności 4250 mAh zł technologią szybkiego ładowania do 33 W. Specyfikację uzupełnia potrójny główny aparat o matrycach 64 Mpx, dalej szerokokątny 8 Mpx oraz makro 5 Mpx. Pełną specyfikację znajdziecie w tabelce poniżej.

Design oraz jakość wykonania

W przypadku urządzeń mobilnych od pewnego czasu niemal wszystkie smartfony wyglądają identycznie. Owszem część producentów chce się wyróżnić implementując różne rozwiązania. Szczególnie jeśli chodzi o materiały, które zostały użyte do wykończenia smartfona np. skóra ekologiczna. Jednak w praktyce sam design nie jest szczególnie innowacyjny. Urządzenia mobilne również na przestrzeni ostatnich lat mocno urosły. Nikogo nie dziwią telefony z blisko 7 calowymi ekranami. W przypadku Xiaomi 11 Lite 5G NE chiński producent starał się by telefon mimo dosyć dużych rozmiarów był całkiem kompaktowy. Mamy 6,55 calowy ekran z wąskimi ramkami. Urządzenie jest również dosyć smukłe (co niestety okupujemy nieco mniejszą baterią niż standardowo). To wszystko sprawia, że telefon faktycznie wydaje się zauważalnie mniejszy i lżejszy, a przy tym bardziej poręczny od swoich konkurentów. W przypadku samego designu mamy do czynienia z prostą bryłą bez dodatkowych udziwnień. Lekko zaoblone krawędzie, dodatkowo plecki wykonane z plastiku, ale w mojej wersji testowej w ciekawej teksturze. Powiem szczerze, że ten model wygląda naprawdę ciekawie i myślę, że w tej wersji kolorystycznej szczególnie przypadnie do gustu kobietom. Co do jakości wykonania poszczególnych elementów nie mam najmniejszych uwag. Wszystkie części są bardzo dobrze spasowane. Żaden elementów w żaden sposób nie skrzypi nawet pod większym naciskiem.

Od frontu otrzymujemy całkiem sporych rozmiarów ekran 6,55 cala. Przy górnej krawędzi znajdziemy krawędziowy głośnik do rozmów, który również wykorzystywany jest przy odtwarzaniu multimediów. W lewej górnym rogu z kolei umiejscowiony został przedni obiektyw aparatu w postaci niewielkiego otworu. Na szczęście nie mamy tutaj żadnego większego notcha. Jak zwykle najwięcej elementów umiejscowiona na krawędziach urządzenia. Idąc od dołu mamy tackę na karty SIM, obok jeden z mikrofonów i głośnik multimedialny. Vis a vis z kolei są da mikrofony. Prawa krawędź to z kolei umiejscowione dwa klawisze fizyczne. Pierwszy, wyżej to przycisk służący regulacji głośności, a także nieco niżej, inaczej wyprofilowany przycisk power. Ten jest zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Na ostatniej krawędzi nie mamy żadnych elementów. Plecki urządzenia to przede wszystkim wyspa z potrójnym głównym aparatem wraz z diodą doświetlającą LED. Co ważne sama wyspa niezbyt przesadnie wystaje z bryły urządzenia co trzeba zaliczyć na plus.

Ekran

Tkaj jak już wcześniej wspomniałem w Xiaomi 11 Lite 5G NE mamy do czynienia z 6,55 calowym ekranem, który wykonany jest w technologii AMOLED. Całość działa w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu 90 Hz. Na papierze całość wygląda całkiem nieźle, jak przystało na średniopółkowy telefon. Dzięki ekranowi typu AMOLED mamy głęboką czerń i dobrze odwzorowane kolory. Oczywiście jakości brakuje do topowych urządzeń, ale wśród średniopółkowców wypada naprawdę dobrze. Pozostałe parametry również są na dobrym poziomie 90 Hz odświeżanie wygląda znacznie lepiej.. Zaimplementowano również szkło ochronne Gorilla Glass, dzięki któremu mamy wyższą odporność na zarysowania. Dodatkowo warstwa oleofobowa, która znacznie ogranicza ilość brudu jaki dostaje się na ekran. W przypadku oprogramowania nie mam również większych uwag. Mamy wszystkie najważniejsze funkcje dostępne i to w sporej ilości w pełni personalizowane. Począwszy od trybu ciemnego, poprzez redukcję światła niebieskiego poprzez dobór kolorystyki wyświetlanego obrazu. Warto również wspomnieć, że mamy AoD (Always on Display), które prezentuje się dobrze. Xiaomi zdecydowało się na udostępnienie naprawdę sporej ilości opcji personalizacji AoD, więc bez przeszkód każdy będzie mógł dopasować pod siebie.

Bateria

Xiaomi 11 Lite 5G NE został wyposażony w ogniwo o pojemności 4250 mAh co jak na dzisiejsze warunki jest wynikiem raczej mocno przeciętnym, żeby nie powiedzieć słabym. Przy tych rozmiarach ekranu standardem jest ogniwo 5000 mAh i większe. W praktyce jednak 4250 mAh to i tak daje całkiem przyzwoitą długość działania na jednym ładowaniu. Standardowo telefon wytrzymuje jeden dzień, jednak gdy bardziej oszczędnie podejdziemy do tematu zyskujemy jeszcze około pół dnia. Co daje już dobry wynik. Oczywiście w dużej mierze całość zależy od tego jako korzystamy z telefonu, ale mimo wszystko nie ma większych problemów z działaniem. Co do szybkości ładowania, maksymalnie możemy ładować z mocą do 33W. Co również jest wynikiem dobrym. Warto zaznaczyć, że w pudełku wraz z telefonem otrzymujemy odpowiednią wtyczkę, dzięki czemu nie musimy kupować dodatkowej ładowarki. By naładować telefon w pełni potrzebujemy około godziny, pół godzinne podładowanie to około 60% baterii. To również są bardzo przyzwoite wyniki. Ładowania indukcyjnego i zwrotnego w Xiaomi 11 Lite 5G NE nie uświadczymy.

Aparat

Do naszej dyspozycji oddano potrójny główny aparat główny 64 Mpx jednostkę o świetle f/1.79. Szerokokątny 8 Mpx o f/2.2 oraz makro 5 Mpx f/2.4. Od frontu mamy z kolei 20 Mpx jednostkę. Na papierze główne trio wypada całkiem nieźle. W praktyce również jest co najmniej dobrze. Szczególnie gdy weźmiemy na początku tylko zdjęcia zrobione za dnia i przy dobrym oświetleniu. Wówczas możemy być pozytywnie zaskoczeni dobrą jakością fotek. Przyzwoitym odwzorowaniem kolorów, a przy tym sporą szczegółowością. W przypadku kolorów widać, że AI oraz HDR robią swoje, ale nie razi to tak bardzo po oczach jak w niektórych konkurencyjnych telefonach. Pozostałe dwa obiektywy wypadają gorzej. Przy szerokokątnym przede wszystkim pojawia się zniekształcenie obrazu, co jest po części redukowane przez samo oprogramowanie, ale mimo wszystko efekt rybiego oka czy beczki jest widoczny. Makro z kolei można traktować bardziej jako ciekawostkę, niż zaawansowaną możliwość robienia zdjęć z niewielkiej odległości. Oczywiście, gdy ilość światła spada to i jakość samych zdjęć również zauważalnie spada. Pod tym względem nie mamy żadnego pozytywnego zaskoczenia. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo telefon radzi sobie z wideo naprawdę nieźle, choć część fajerwerków jest zarezerwowana w szczególności dla droższych modeli. W przypadku oprogramowania Xiaomi nie wprowadzało szczególnych zmian. Wszystkie elementy mamy pod ręką i jest to intuicyjne.

Oprogramowanie

W momencie testu Xiaomi 11 Lite 5G NE działał pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 11 wraz z autorską nakładką chińskiego producenta czyli MIUI 12.5.7. Dodatkowo mamy pakiet zabezpieczeń datowany na listopad ubiegłego roku. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że w niedalekiej przyszłości Xiaomi zaktualizuje ten model zarówno do Androida 12 jak i MIUI 13, ale trzeba dać dłuższą chwilę Xiaomi. Bowiem proces aktualizacji w przypadku urządzeń chińskiego producenta nie jest najszybszy, a też Xiaomi 11 Lite 5G NE nie należy do flagowców, które są jako pierwsze aktualizowane. Co do samego systemu nie mam większych uwag. Osobiście miałem okazję przez dobrych kilka lat korzystać z MIUI i przez ten czas mocno się zmieniło. Dodano sporo różnych ciekawych funkcji, które nadążają za zmianami ogólnie w telefonach i smartfonach. Wśród preinstalowanych aplikacji od giganta z Mountain View mamy również kilka dodatkowych takich jak Amazon Shopping, Facebook, TikTok, WpS Office, LinkedIn oraz AliExpress. Nie ma ich dużo, a aktualnie w większości z nich korzystamy na co dzień. Z drugiej strony możemy je bez przeszkód odinstalować z telefonu. MIUI 13 zdecydowanie nie należy do przeładowanych nakładek i za to się chwali, choć odnoszę wrażenie, że ilość dodatkowego oprogramowania wzrosła na przestrzeni ostatnich lat.

Multimedia

Z multimediami w telefonach bywa w ostatnim czasie różnie. Dużo zależy od tego na co postawi producent – jakie rozwiązania nowości. W przypadku Xiaomi 11 Lite 5G NE myślę że naprawdę jest nieźle. Po pierwsze nie mamy do czynienia z jednym głośnikiem mono, lecz dwoma stereo (jeden standardowy głośnik multimedialny, drugi jako zamiennie do rozmów i multimediów). Grają one naprawdę przyzwoicie. Z drugiej strony nie mamy wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm. Trzeba się posiłkować albo przejściówkami, albo typowymi rozwiązaniami Bluetooth. W przypadku jakości obrazu jest również dobrze, duży 6,55 calowy ekran z niewielkim otworem na przedni obiektyw. Do tego mamy AMOLED, więc tak na dobrą sprawę ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić. Jedno z najnowszych urządzeń chińskiego producenta sprawdza się naprawdę dobrze i nie ma żadnych problemów.

Zabezpieczenia biometryczne

Aktualnie już w każdym nawet budżetowym telefonie mamy zaimplementowany czytnik linii papilarnych. Oczywiście nie inaczej jest w przypadku Xiaomi 11 Lite 5G NE. Jednak tutaj Chińczycy nie postarali się o umiejscowieniu tego rozwiązania pod ekranem, a w klawiszu power. Co do samego rozwiązania nie ma uwag. Czytnik działa bez najmniejszych zarzutów. Ekran odblokowuje się niemal natychmiast zaraz po przyłożeniu palca. W przypadku konfiguracji również nie dostrzegłem problemów. Całość wymaga od nas kilku chwil. Standardowo jesteśmy prowadzeni za rękę przez cały ten proces. Szkoda, że mimo wszystko producent nie zdecydował się na implementację tego rozwiązania w ekranie.

Wydajność oraz gry

Do naszej dyspozycji chiński producent dał układ Qualcomma czyli Snapdragona 778G wraz z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Przy podstawowej wersji czyli 6 GB RAM jest to zestaw w zupełności wystarczający do codziennego korzystania z telefonu. Smartfon działa płynnie bez zbędnej zwłoki, dodatkowo w przypadku gier również nie ma problemu z działaniem i wszystkie nawet bardziej wymagające produkcje jesteśmy w stanie odpalić na tym telefonie. Inna sprawa, że telefon nie ma już takiego zapasu mocy jak flagowce. Myślę jednak, że jeśli użytkownik szuka rozwiązania, które będzie szczególnie dedykowane do codziennego użytkowania, przez najbliższe dwa, trzy lata bez przeszkód będzie mógł się cieszyć płynną i wygodnym użytkowaniem telefonu. Poniżej znajdziecie wyniki poszczególnych benchmarków.

Łączność

W przypadku łączności mamy wszystkie najważniejsze moduły zaimplementowane, czyli Wi-Fi, Bluetooth, NFC oraz oczywiście moduł 5G. Tak na dobrą sprawę jeśli chodzi o „ficzery” związane z modułami bezprzewodowymi mamy wszystko czego nam trzeba. Warto również dodać, że podczas testów nie miałem problemów z ich działaniem. Nie dochodziło do zerwania połączenia, ani innych problemów podczas testów. Jeśli chodzi o jakość połączeń również nie odnotowałem żadnych problemów. Zarówno mnie jak i rozmówcę słychać naprawdę dobrze.

Podsumowanie

Xiaomi 11 Lite 5G NE to telefon, który za około 1500 zł jest ciekawą propozycją. Z jednej strony otrzymuje prosty design, ale mimo wszystko smukły telefon z dobrą specyfikacją. Jeśli jednak zależy przede wszystkim na jak najmocniejszym telefonie warto rozejrzeć się za takim, który ma 8 GB RAM i Snapdragona 860 bo w tej półce cenowej można znaleźć również takie rozwiązania. Jednak pod względem multimediów i ogólnego działania sprawuje się naprawdę bardzo dobrze, a pod względem designu szczególnie biała wersja może przypaść do gustu kobietom.