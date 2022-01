Jaki telefon do 1000 zł (styczeń 2022)?

Budżet do 1000 zł to bardzo dobre środki na to by właśnie przeznaczyć na telefon. Za te pieniądze możemy kupić telefon, który powinien przez dłuższy czas nam dobrze służyć. Rozwiązań na rynku możecie znaleźć całkiem sporo. Które z nich są najciekawsze i warte uwagi? Przekonacie się czytając poniższe zestawienie.

Na co warto zwrócić uwagę kupując nowy telefon?

Do tysiąca złotych można spokojnie zacząć szukać rozwiązań z 6 GB pamięci operacyjnej RAM i nawet 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Nie jest to może reguła. Jednak mimo wszystko jeśli szukasz telefonu, który ma wytrzymać dłuższy czas bez żadnych problemów związanych z wydajnością warto brać telefon z takimi parametrami. Inna sprawa, że w tej półce cenowej ciężko znaleźć urządzenie, które szczególnie by się wyróżniało na tle innych pod względem aparatu. Do 1000 zł mamy zaimplementowane aparaty, które będą robiły niezłe zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych. Jednak gdy już nam się pogarszają warunki oświetleniowe, trzeba liczyć się ze znacznym spadkiem jakości fotek.

Realme 8 5G

To tak właściwie jedyny telefon w całym zestawieniu, który przetrwał próbę czasu i pojawił się zarówno w najnowszym zestawieniu na 2022 rok, ale również w tym wcześniejszym z ubiegłego. Powiem tak, mimo iż ten model ma już na karku dobre kilka miesięcy, to nadal to świetna propozycja. Za 999 zł otrzymujemy 6 GB RAMu oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego wychodzi całkiem wydajny układ MediaTeka oraz pojemna 5000 mAh bateria. Tak na dobrą sprawę za te pieniądze ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie poniżej.

Moto Moto G50 5G

To jeden z najnowszych średniopółkowców, który pojawił się w ostatnim czasie na sklepowych półkach od Motoroli. Urządzenie, które niestety w przeciwieństwie do chociażby powyższego modelu od Realme ma tylko 4 GB RAM, ale już 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Co do reszty specyfikacji jest dosyć podobnie jak w przypadku Realme 8. Otrzymujemy również baterię 5000 mAh oraz nieco nowszy układ MediaTeka Dimensity 700. Trzeba również wziąć pod uwagę, że model ten jest nieco tańszy od pozostałych w zestawieniu, bowiem kosztuje aktualnie 799 zł co jest adekwatną ceną do jego możliwości. Za 800 zł można kupić również uboższą wersję Realme 8 z 4 GB RAM i 128 GB ROM. Pod linkiem znajdziecie recenzję Moto G50.

POCO X3 Pro

W zestawieniu średniopółkowych telefonów do 1000 zł zdecydowanie nie mogło zabraknąć urządzenia POCO. To jednym słowem najbardziej wydajny smartfon w tym zestawieniu. Otrzymujemy bowiem bardzo mocny duet czyli 6 GB RAM i 128 GB ROM wraz z nieco okrojoną wersję flagowego układu sprzed dwóch lat – Snapdragona 860. Dzięki takiemu połączeniu urządzenie bez przeszkód powinno wytrzymać próbę czasu i odpalać najnowsze gry i programy przez dłuższy czas. Model ten nie ma może mocnego aparatu, ale z drugiej strony zyskujemy 120 Hz odświeżanie wyświetlacza, szybkie ładowanie 33 W. Trzeba się przyzwyczaić również do całkiem sporych gabarytów urządzenia, ale to już stało się swego rodzaju standardem przy tych dzisiejszych rozwiązaniach.

Vivo Y33S

Do tej pory w zestawieniach naszych nie było telefonów Vivo. Jest to jedna z najnowszych marek smartfonów, która jest dostępna w Polsce. Jednak mimo iż konkurencja jest naprawdę duża, oferuje całkiem ciekawe możliwości zakładając dobrą cenę urządzenia. Tym co wyróżnia ten model spośród innych w tym zestawieniu to ilość pamięci RAM. W przypadku Vivo Y33S mamy do czynienia z 8 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Reszta specyfikacji przypomina już bardziej standard, który został wypracowany w urządzeniach w podobnej cenie. Mowa tutaj o układzie MediaTeka Helio G80, baterii 5000 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania. Tak właściwie model ten jest ciekawą alternatywą dla pozostałych urządzeń chińskich producentów od Xiaomi, Realme czy Oppo.

Samsung Galaxy A22 5G

W zestawieniach tego typu wymagana jest różnorodność jeśli chodzi o producentów sprzętu mobilnego. Głównie średniopółkowe zestawienia zdominowane są przez chińskich producentów. To oni potrafią przygotować rozwiązania, które wpisują się najlepiej w stosunek ceny do jakości. Samsung w ostatnim czasie również kilka nowych modeli wprowadził, które bronią się w porównaniu do chińskich odpowiedników. Mowa w tym wypadku o Samsungu Galaxy A22 5G, który co prawda nie jest demonem wydajności, ale bardzo znacząco nie odbiega od konkurencji. W tym smartfonie mamy do czynienia z zestawem 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia układ MediaTeka Dimensity 700 oraz bateria 5000 mAh. Plusem jest również ekran typu AMOLED z 90 Hz odświeżaniem. Za ten model w chwili pisania tego zestawienia trzeba zapłacić około 950 zł. To zauważalnie mniej niż pozostałe modele w tym zestawieniu (za wyjątkiem Moto G50 5G).

Xiaomi Redmi 10

Zestawienie telefonów do 1000 zł zamyka w tym wypadku pewniak. Urządzenie producenta, którego zawsze smartfony znajdowały się na szczycie opłacalności. Co prawda może nie jest to najwyższa opcja, bo mocną konkurencją jest POCO X3 Pro (który notabene jest również urządzeniem od Xiaomi), ale w tym wypadku otrzymujemy średniopółkowca z 4 GB pamięci RAM i 128 GB wbudowanej pamięci ROM. Do tego dochodzi układ MediaTeka czyli Helio G88, bateria o pojemności 5000 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania do 18 W. To tak właściwie mniejsza odmiana Note 10, za którego trzeba dopłacić około 200 zł. Do 999 zł to jedna z niewielu konfiguracji, jednak zwiększając budżet możemy pokusić się o zakup mocniejszej wersji.

Jak sami widzicie za 1000 zł w 2022 roku możemy kupić całkiem dobry telefon, który będzie z nami działał bez przeszkód przez dłuższy czas. To nie są flagowce, więc trzeba wziąć pod uwagę kilka ograniczeń, ale mimo wszystko jeśli nie korzystać z telefonu do jakiś szczególnych celów takie rozwiązania do 1000 zł w zupełności Wam wystarczą do codziennego korzystania.