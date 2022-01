Znamy dokładną datę premiery Google Pixel Watcha

Z najnowszym smart zegarkiem amerykańskiego giganta z Mountain View sprawy się pokomplikowały już jakiś czas temu. Pierwsze doniesienia związane z Google Pixel Watch pojawiły się blisko rok temu, jednak od tego czasu przeciekały do nas kolejne informacje związane z zegarkiem, ale nie były one zbyt konkretne. Możliwe, że sporą rolę w całym zamieszaniu odegrał Samsung, który wzmocnił współpracę z Google właśnie w kontekście nowych zegarków, czego owocem był Samsung Galaxy Watch 4, który działa pod kontrolą Wear OS (do tej pory Koreańczycy korzystali z autorskiego rozwiązania Tizena).

Pixel Watch 👇

I’m hearing that Google is planning on launching it on Thursday, May 26th — over year since we leaked it.

This is the first we’ve seen a set date on the device behind the scenes.

Google is known for pushing back dates — but if they do, we’ll know 👀 pic.twitter.com/Kk0D4Bom6d

— Jon Prosser (@jon_prosser) January 21, 2022