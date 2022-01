Mi 360° Home Security Camera 2K Pro – test

Xiaomi w swojej ofercie ma całkiem sporo różnej maści urządzeń związanych z smart home. Dlatego też nie dziwi duży wybór kamer do monitoringu w portfolio chińskiego producenta. Tak właściwie żaden inteligentny dom nie może się obejść bez kamery. Jedną z nich jest właśnie Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, czyli najlepiej wyposażona wersja kamerki od chińskiego producenta. Jak sprawuje się w praktyce? Jakie ma możliwości? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Jak przystało na kamerkę do zastosowań domowych w zestawie nie znajdziemy zbyt dużo różnych dodatków. Z drugiej strony można mówić o elementach, które powinny w zupełności wystarczyć do codziennego korzystania z urządzenia. W pudełku znajdziemy zestaw montażowy, kabel USB oraz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Tak jak wspomniałem wcześniej mamy wszystko to czego potrzebujemy do codziennego korzystania z zestawu i montażu kamery w domu. Co ważne zestaw jest tak skonstruowany, że nie nadaje się do zastosowania na zewnątrz (nie mamy certyfikatów wodoszczelności czy pyłoszczelności). Możemy korzystać z niego tylko i wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Jakość wykonania oraz design

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro ma bardzo prosty design. Nie wyróżnia się niczym szczególnym spośród pozostałych tego typu kamerek. Po pierwsze całość została zamknięta w obudowie na planie walca z jednej strony umieszczając „kulę” z obiektywem kamery. Myślę, że taka domowa kamera nie będzie szpecić naszych pokoi nawet w nowoczesnym wydaniu. Urządzenie w całości wykonane jest z plastiku, ale jest on dobrej jakości. Żaden element nie ugina się nawet pod większym naciskiem. Tak jak wspomniałem wcześniej, kamera jest zachowana w białym kolorze, za wyjątkiem części obiektywu i mechanizmu ją poruszającego. Tutaj mamy wykorzystane znacznie ciemniejsze kolory. Co do jakości wykonania nie mam uwag. Całość jest dobrze zrobiona, bez zbędnych fajerwerków.

Jakość nagrania

W przypadku kamer do monitoringu jeszcze jakiś czas temu mieliśmy maksymalnie dostępne rozdzielczości HD i to różnie było z ich jakością. Dzisiaj sytuacja zmienia się mocno, bowiem w testowanym przeze mnie modelu zaimplementowano możliwość nagrywania w 2K. W przypadku jakości nagrań nie mam uwag. Obraz jest wyraźny bez smug, do tego dużej szczegółowości. To wszystko sprawia, że do domowego zastosowania będzie świetnym rozwiązaniem. Również „widzenie” nocne kamery zostało poprawione i wzmocnione, dzięki czemu nawet w zupełnej ciemności mamy pogląd co się dzieje w naszym mieszkaniu. Co ciekawe Xiaomi zastosowało również technologię dzięki której obraz przechodząc w tryb nocny nie traci wszystkich kolorów od razu. W takim sensie, że przy gorszym oświetleniu od razu nie mamy czarno białego obrazu, lecz stopniowo kolory się „wygaszają”. Dzięki czemu podgląd jest bardziej naturalny. Kąty widzenia kamerki to również dobry wynik 110 stopni. Zakładając, że mamy możliwość obrotu o 360 stopni w poziomie i 118 w pionie sprawiają, że niemal zupełnie zostało wyeliminowane martwe pole widzenia kamery. Mi 360° Home Security Camera 2K Pro daje również możliwość dwukierunkowej komunikacji głosowej, więc z poziomu aplikacji możemy rozmawiać z kimś kto jest po drugiej strony kamery. Oczywiście nie działa to idealnie i mamy również pewne opóźnienie, ale na szybko możemy się skomunikować z kimś bez większych problemów. Z ciekawszych rozwiązań, które zaimplementowało Xiaomi to sztuczna inteligencja, która wykrywa ruch i podąża za osobą w kadrze. Działa to naprawdę dobrze, choć nie tak szybko jakbyśmy mogli tego oczekiwać. Po prostu nie ma szans, by kamera śledziła kogoś kto przebiegnie przed obiektywem, ale gdy zaczyna się kręcić i chodzić wówczas całość działa znacznie lepiej. Mamy możliwość montażu kamery na suficie wówczas w opcjach włączamy opcję odwrócenie ekranu i wszystko działa jak należy. Z ciekawych opcji jest również możliwość wykrywania płaczu dziecka, ale ten element działa powiedzmy tak sobie. Co prawda całość testowałem na filmikach na YouTube, ale mimo wszystko liczyłem na lepszy efekt.

Oprogramowanie

Dla tych, którzy korzystali do tej pory z urządzeń smart home od chińskiego producenta nie będzie żadnym zaskoczeniem, że w celu wykorzystania pełnych możliwości kamerki musimy użyć aplikacji Mi Home. Zbiera ona wszystkie urządzenia od Xiaomi typu smart home w jedno miejsce. Sam mam już ich różnych kilka, dzięki czemu nie musiałem korzystać ze specjalnej dedykowanej aplikacji tylko do kamer. Proces konfiguracji nie różni się niczym od tego co znamy do tej pory. Po pierwsze podłączamy urządzenie do prądu, następnie naciskamy klawisz reset, następnie aplikacja wykrywa nową kamerę (wcześniej trzeba ją tylko wybrać spośród listy urządzeń). Później cała magia dzieje się sama. Opcji związanych z personalizacją i ustawieniami kamery jest naprawdę bardzo dużo. Mamy tak na dobrą sprawę wszystkie najważniejsze opcje. Jest możliwość zmiany rozdzielczości pracy, włączenia sztucznej inteligencji, włączyć odpowiednie automatyzacje czy zdalnie sterować aparatem kamery itd. Jest oczywiście również tryb prywatności, ten umożliwia „schowanie” się obiektywu by nas nie podglądał. Opcji jest naprawdę bardzo dużo i bez trudu każdy będzie mógł odpowiednio skonfigurować.

Łączność

Standardowo kamera łączy się z internetem za pomocą Wi-Fi. Co ważne współpracuje zarówno z siecią 2,4 GHz jak i 5 GHz. Co wbrew pozorom przy smart home rozwiązaniach nie jest oczywiste. Druga sprawa to bramka BLE Bluetooth dzięki czemu może dodatkowo współpracować z innymi urządzeniami. Do zapisywania nagrań najlepiej wykorzystywać kartę pamięci mamy tutaj podpięcia maksymalnie 32 GB karty, co w przypadku nagrań w jakości 2K daje około 3 dni nagrań, myślę że jest to wystarczająca ilość przy codziennym korzystaniu z urządzenia. Choć dzisiaj obsługa kart tylko do 32 GB wygląda dosyć biednie. Jeśli nie mamy wpiętej karty wówczas cały obraz/nagranie streamowane jest na nasz telefon i zapisywane u nas. Jest to opcja jeśli mamy szybki internet z dużym pakietem danych w telefonie. W innym wypadku na dłuższą metę nie jest to opłacalne.

Podsumowanie

Kamera Mi 360° Home Security Camera 2K Pro to urządzenie typowo do zastosowań domowych. Świetnej jakości obraz, dobra aplikacja i sporo różnych dodatkowych bajerów sprawiają, że to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Najpoważniejszym minusem jest brak zasilania niskonapięciowego czy podłączenia internetu kablem, więc jeśli tylko zabraknie prądu tracimy obraz, również jest problem wówczas z internetem. Dlatego też kamerka ta raczej będzie nadaje się przede wszystkim do prostych zastosowań chociażby jako niania dla dziecka, a jeśli miałby chronić nasze mieszkanie czy dom, raczej byłbym ostrożny.