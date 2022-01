Jaki smartwatch będzie najlepszy do płatności zbliżeniowych?

Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że płatności zbliżeniowe tak w zawrotnym tempie zaczną podbijać rynek. Polacy przekonali się najpierw do płatności kartą, później smartfonem, a teraz przyszła kolej na smartwatcha/smartbanda. W przypadku telefonów, aktualnie problemów z płatnościami nie ma. Większość nowych smartfonów za mniej więcej 500 zł ma już moduł NFC, dzięki któremu możemy płacić telefonem (jest to niezbędny moduł do tego typu płatności). Druga sprawa to również dostępność usługi w banku. Ta również w przypadku telefonów nie jest problematyczna. W przypadku smartwatchy czy smartbandów nie jest takie proste jakby się początkowo wydawało. Dlatego też warto się przyjrzeć, które urządzenie w ogóle będzie obsługiwało takie rozwiązanie.

Słowem wstępu rodzaje platform do obsługi płatności

W przypadku smartfonów sprawa jest bardziej uproszczona, mamy głównie Apple Watch i Google Pay. W przypadku smartwatchy czy smarbandów dołącza do wyścigu zbrojeń kilku innych producentów.

FitBit Pay – wprowadzona już w 2018 roku usługa, która umożliwia płatności przy użyciu zegarka od Fitbita. W Polsce ilość banków wspierająca FitBit jest całkiem pokaźna i wygląda następująco. Fitbit Pay obsługują: Alior Bank, Bank Pekao, Credit Agricole, Curve, mBank, Nest Bank, Revolut, Santander Bank, SGB, T-Mobile Usługi Finansowe, TransferWise.

Garmin Pay usługa podobnie wprowadzona w 2018 roku jak FitBit Pay, tylko że ta jest stworzona przez innego producenta Garmina. Lista obsługujących banków jest naprawdę spora. Garmin Pay obsługują: Alior Bank, BNP Paribas, Bank Millennium, Bank Peako, Bank Pocztowy, BPS, Credit Agricole, Curve, ING, mBank, Nest Bank, Revolut, Santader Bank, SGB, TransferWise.

Xiaomi Pay to najświeższa z usług płatniczych dostępnych w Polsce. Można z niej korzystać dopiero od kilku miesięcy, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie zdobywała bardzo szeroką popularność. Jak na razie ilość banków z którymi współpracuje Xiaomi Pay jest dosyć uboga i zamyka się na mBank, Bank Pocztowy, Curve, Zen oraz BNP Paribas, wkrótce ma dołączyć PKO BP.

Swatch Pay – ten rodzaj płatności traktuję jako ciekawostkę, bowiem wykorzystuje pasywny model NFC, a zegarki Swatcha raczej ciężko nazwać typowymi smartwatchami, bo tak właściwie to zegarek analogowy z funkcją płatności. Dostępne usługi Swatch Pay są w bankach BNP Paribas, Alior, mBank, Getin Noble, Curve.

Google Pay – pierwsza w Polsce z płatności mobilnych, dostępna ze wszystkich największych bankach w Polsce, listę znajdziecie pod tym linkiem (https://support.google.com/pay/answer/7352136). Jest to jedyna z platform, która jest dostępna nie tylko u jednego producenta, najbardziej uniwersalna.

Apple Pay – podobnie jak to miało miejsce punkt wyżej, korzystają z niej użytkownicy urządzeń od Apple jest obsługiwana między innymi przez poniższe banki. Lista jest naprawdę długa Aion NV/SA Alior Bank, Bank Millennium, Bank of America, Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, BGŻ BNP Paribas, BPS, Citi Handlowy, Credit Agricole ,Curve, DiPocket, Edenred, Getin Bank, ICard, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank, Monese, N26, Nest Bank, Payhawk, PKO Bank Polski, Revolut, Santander Bank Polska, Spółdzielcza Grupa Bankowa, SumUp, Twisto, Viva Wallet, Walletto ,Wise, Zen, ZEN.COM.

Xiaomi Mi Band 6 NFC

Najtańszy smartband w zestawieniu. Za 249 zł (w dobrej promocji zejdziemy poniżej 200 zł) otrzymujemy świetną opaskę, której recenzję znajdziecie pod tym adresem. Jedynym większym mankamentem jest, to że w momencie pisania tego artykułu tylko kilka banków wspiera Xiaomi Pay, ale myślę że w niedalekiej przyszłości sytuacja będzie się poprawiała. Plusami jest zdecydowanie cena i świetne parametry, a dzięki niewielkim rozmiarom będzie ta opaska pasować zarówno do damskiej jak i męskiej ręki. Recenzję Xiaomi Mi Band 6 NFC znajdziecie pod linkiem.

Apple Watch

Od tańszych rozwiązań przechodzimy do znacznie droższych. Mi Band to smart opaska, tutaj mamy pełnoprawnego smartwatcha z masą dodatkowych funkcji, które dają sporo możliwości. Począwszy od EKG, poprzez GPS i kilka innych funkcji. Jednak w parze ze znacznie większymi możliwościami mamy również znacznie wyższą cenę. Tutaj w zależności od wersji zaczynają się od 1500 zł. Można próbować znaleźć z drugiej ręki lub kupić model z wcześniejszych generacji piątej czy szóstej, mamy też model podstawowy Apple Watch SE, który ma kilka ograniczeń, ale jest zauważalnie tańszy od najnowszego Apple Watcha.

Oppo Watch

Jeden z tańszych rozwiązań, które działają pod kontrolą Wear OS. Wyglądem przypomina trochę Apple Watch, ze względu na kwadratową kopertę. Tak właściwie jeśli chodzi o funkcjonalność i jakość wykonania nic mu nie brakuje. Więcej o samym zegarku przeczytacie z naszej recenzji.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

W ubiegłym roku koreański producent odświeżył swoją linię flagowych smartwatchy. Po raz pierwszy działają pod kontrolą Wear OS. Zyskujemy dzięki temu możliwość płacenia przy pomocy Google Pay (wcześniej był Samsung Pay, który nie był dostępny w Polsce, stąd nie mogliśmy płacić smartwatchem Samsunga w Polsce). W linii Watch 4 znajdziemy kilka urządzeń. Tak właściwie do wyboru do koloru. Mamy wersję klasyczną z obrotowym pierścieniem, w wersji z LTE czy też bardziej standardowy i nieco tańszy model po prostu Galaxy Watch 4. Wszystkie oferują płatności zbliżeniowe, a recenzję Samsunga Galaxy Watch 4 Classic znajdziecie pod linkiem.

Garmin Venu Sq

To najtańszy model ze stajni Garmina, który wspiera technologię Garmin Pay. Koszt około 1000 zł. W tej cenie otrzymujemy również odbiornik GPS i podstawowe funkcjonalności związane ze sportem. W przypadku Garmina mamy do czynienia tak właściwie z największym portfolio urządzeń wspierających płatności mobilne. Według strony Garmina aktualnie na rynku jest 51 modeli/wariantów różnych smartwatchy, więc każdy znajdzie coś dla siebie w zależności od budżetu.

Fitbit Versa 3

Postawiłem na ten model ze stajni Fitbit, bo to jedna z tańszych propozycji oferująca naprawdę sporo możliwości. W przypadku Fitbit Versa 3 mamy całkiem spory 1,58 calowy ekran, Bluetooth, NFC, GPS czy Wi-Fi w sumie tak na dobrą sprawę do podstawowych zastosowań nic do szczęścia nam więcej nie potrzeba. Oczywiście Fitbit Versa 3 to nie jedyne urządzenie ze stajni Fitbit, które wspiera technologię płatności zbliżeniowych. Wśród nich znaleźć można jeszcze między innymi Sense, Versa 3, Versa 2, Versa Special Edition, Ionic, Charge 3 Special Edition, Charge 4 Charge 5.

Swatch WHITEPAY!

Na wstępie zaznaczę, że zegarki marki Swatch traktowałbym jako ciekawostkę bo typowymi smartwatchami nie są. To tak właściwie urządzenia analogowe z funkcją płatności mobilnych. Ten model WHITEPAY! to zdecydowanie najtańszy z modeli kosztuje około 325 zł, ale sumarycznie w swoim portfolio Swatch ma w Polsce dokładnie 18 modeli wspierających tę technologię. W zakresie cenowym od 325 do ponad 500 zł. Całość działa na zasadzie instalacji na telefonie odpowiedniej aplikacji. Następnie konfiguracji i dodaniu do NFC w zegarku naszej karty. Później całość już nie wymaga naszej ingerencji. Nawet jak padnie bateria w zegarku. Całość działa bardzo podobnie pasywnie jak zwykłe karty debetowe, kredytowe.

Jak sami widzicie opcji płatności smartwatchem czy opaską jest naprawdę sporo. Tak na dobrą sprawę ceny zaczynają się od około 250 zł. Myślę, że takie rozwiązanie aktualnie jest niemal na każdą kieszeń. Warto jednak przed zakupem sprawdzić czy nasz bank będzie wspierał konkretną technologię płatności zbliżeniowych wybranym przez nas smartwatchu.