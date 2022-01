Samsung nie może zaliczyć 2021 roku do udanych

Styczeń to dobry czas na podsumowania ubiegłego roku. Część danych z wielkich firm, gigantów z różnych gałęzi przemysłu nowych technologii zaczyna się chwalić swoimi wynikami sprzedażowymi i finansowymi (choć przy tej ostatniej opcji sprawa wygląda bardziej skomplikowanie bo spółki mają nieco więcej czasu na podsumowanie poprzedniego roku). W każdym razie do nas klientów coraz częściej spływają informacje na temat ile to jakich telefonów w 2021 roku się sprzedało. Takie dane pojawiły się również w kontekście właśnie Samsunga.

Według tych danych w 2021 roku koreański producent miał wyprodukować na rynek około 300 milionów urządzeń, z czego aż 240 milionów we własnych fabrykach. W praktyce udało się stworzyć „raptem” 200 milionów urządzeń o 100 milionów mniej niż zakładano. W przypadku sprzedaży linii Galaxy S21 Koreańczycy również mogą być niezadowoleni. Według szacunków sprzedano około 20-25 milionów egzemplarzy tych smartfonów, a we wcześniejszych lata ta liczba była prawie dwukrotnie większa i oscylowała w granicy 40 milionów. Przyczyn tego stanu rzeczy może być co najmniej kilka. Po pierwsze roszady w samych rodzinach koreańskich telefonów. Na popularności zyskał Galaxy Fold 3 jak i Flip 3, które były wybierane częściej niż podstawowe flagowce. Samsung również zrezygnował z Galaxy Note, co też ma niebagatelne znaczenie. Drugim problemem sprzedażowym jest przeciągająca się pandemia. Ograniczono dostęp do części podzespołów, koszty produkcji rosną, to wszystko sprawia, że klienci zastanawiają się więcej nad zakupem nowego telefonu, bo sytuacja finansowa jest coraz gorsza. Wszystkie te czynniki finalnie nakładają się na siebie przez co efekty widzimy po sprzedaży urządzeń.

Jednak Samsung liczy na to, że w 2022 roku odbije się i zakłada, że sprzeda aż 335 milionów urządzeń z czego aż 285 milionów zejdzie z linii produkcyjnych ich własnych zakładów. Powiem szczerze, że powyższe liczby są bardzo ambitne, ale czy są w stanie je zrealizować? Czasz pokaże, ale z całą pewnością nie będzie to łatwe zadanie.

