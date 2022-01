20% użytkowników wymienia telefon co 3-4 lata, ponad 40% wstrzymuje się z aktualizacją systemu

Router Network przeprowadził badania, mające na celu zweryfikowanie zachowania posiadaczy systemów Android oraz iOS. Ankieta została przeprowadzona na grupie tysiąca użytkowników, zaś pytania w niej zawarte dotyczyły m.in. zachowań związanych z częstotliwością aktualizacji systemu czy nawet…poziomu zadowolenia miłośników konkurencyjnych platform. Wnioski są zaskakujące!

Irytujące powiadomienia?

Jedno z pytań dotyczyło chęci zmiany systemu operacyjnego wywołanej…irytacją związana z koniecznością aktualizacji systemu. Jak się okazuje, aż 46% respondentów byłoby skłonnych do migracji z jednego środowiska do drugiego, ponieważ byli poirytowani zbyt częstymi przypomnieniami o konieczności pobrania najświeższej wersji oprogramowania. Co ciekawe, to właśnie użytkownicy Androida (52%) byliby bardziej skłonni do zmiany urządzenia. Wydawać by się mogło, że mierząca się z problemem fragmentacji platforma Google znajdzie się w tym zestawieniu w mniejszości – w końcu to użytkownicy iOS mogą liczyć na częste łatki bezpieczeństwa czy wprowadzanie nowych funkcji.

Jaki stosunek do aktualizacji mają użytkownicy?

W tym wypadku to Android jest górą, gdyż 67% użytkowników twierdzi, że ich telefon działa sprawnie po ostatniej aktualizacji. Najwięcej zadowolonych ankietowanych ma Samsunga galaxy S21 (78%) i Galaxy S10 (73%). Na kolejnych miejscach uplasowały się Galaxy S9 oraz iPhone 11. To również może zaskakiwać, gdyż zdarza się (vide nasz tekst o POCO M3), że “słuchawki” z systemem od Google potrafią zachowywać się niestabilnie po poprawkach producenta. Nie jest to naturalnie twarda reguła, gdyż takie wpadki zdarzają się także Apple.

Celowe spowalniania telefonu?

To bardzo ciekawy element ankiety, gdyż odnosi się do czegoś, co funkcjonuje raczej jako niepotwierdzona (przynajmniej nie w pełni) fantazja. Aż 47% badanych rozważała zmianę telefonu w związku z obawą o celowe jego spowalnianie. Taką decyzję brałoby pod uwagę 40% właścicieli iPhone’ów i połowa miłośników systemu z zielonym robotem. To może budzić pewne wątpliwości, gdyż to właśnie Apple przyznało się do ograniczania wydajności starszych iPhone’ów w trosce o ich baterię. Cóż, można przypuszczać, że niektórzy użytkownicy są skłonni wybaczyć wiele ulubionej marce.

Na koniec

Takie badania bywają naprawdę ciekawe, gdyż jasno pokazują, że powszechnie wyobrażenia na temat danej platformy nie zawsze są zbieżne z prawdą. Naturalnie, ani nasz wpis, ani wspomniana ankieta nie mają na celu podgrzewania atmosfery między konkurencyjnymi obozami, a jedynie zbadanie pewnych unikalnych zachowań. Ostatecznie, to tylko narzędzie i jego wybór zależny powinien być wyłącznie od indywidualnych preferencji.

źródła: androidauthority.com, router-network.com