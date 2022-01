Android 12 i One UI 4.0 dla Samsunga Galaxy S10 już w Polsce!

Aktualizacje dla najnowszych urządzeń od koreańskiego producenta rozpoczęły się już jakiś czas temu. Tak na dobrą sprawę łatki do Androida 12 oraz One UI 4.0 otrzymały już linie smartfonów Galaxy S21, Galaxy S20 czy Galaxy Note 20. To jednak nie koniec aktualizacji do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem, bowiem w kolejce wśród flagowych modeli był jeszcze Samsung Galaxy S10. Dla którego najnowszy update będzie niestety ostatnią dużą aktualizacją dla tego telefonu.

Samsung właśnie rozpoczął w Polsce proces aktualizacji Samsunga Galaxy S10 do Androida 12 i One UI 4.0. Mój prywatny egzemplarz właśnie dzisiaj rano otrzymał łatkę OTA. Co ważne jak na razie jest to wersja dedykowana smartfonom z wolnej sprzedaży. W przypadku brandowanych egzemplarzy trzeba wziąć pod uwagę, że ten proces może się nieco wydłużyć. Wówczas operator musi dodatkowo zatwierdzać taką łatkę co po prostu trwa. Mimo wszystko jeśli chodzi o aktualizację możecie spodziewać się w najbliższym czasie odpowiedniego powiadomienia na telefonie.

Jakie zmiany przynosi ze sobą One UI 4.0? Powiem tak na pierwszy rzut oka zmiany są niezbyt duże, przede wszystkim związane są z nowym wyglądem powiadomień czy informacji dotyczących ładowania urządzenia. Oczywiście na dłuższy tekst związany z One UI 4.0 dla Galaxy S10 będziecie musieli chwilę poczekać, gdy będę miał okazję zapoznać się z nowościami nieco dłużej. Dajcie znać w komentarzach jak na Waszych egzemplarzach sprawuje się Android 12 i One UI 4.0.

Źródło: własne