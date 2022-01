Szykujmy się na duży skok jakościowy aparatów w nowych iPhone’ach

Apple w przypadku swoich flagowych smartfonów od pewnego czasu niezbyt mocno zmienia aparaty. Owszem pod względem oprogramowania to zmiany są widoczne, jednak jeśli chodzi o samą optykę, matrycę to zmian praktycznie nie widać. Amerykański gigant z Cupertino korzysta z rozwiązań 12 Mpx i wszystkie trzy aparaty właśnie taką matrycę posiadają zarówno w telefonach z linii iPhone 13 jak i poprzedniej generacji. Notabene iPhone’y oznaczone numerami 11 też mają trzy aparaty 12 Mpx, dopiero XS Max miał dwa oczka, które również współpracowały z 12 Mpx aparatami. Mimo niewielkich zmian w hardware to rok do roku urządzenia Apple pod względem fotograficznym zawsze były w absolutnej czołówce zarówno pod względem jakości zdjęć jak i nagrań wideo. Jak sami widzicie, zmian w aparatach dużo nie było na przestrzeni kilku lat, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już w tym roku sytuacja ulegnie zmianie.

Według przeciekowych informacji iPhone 14 Max Pro i jego mniejszy brat czyli iPhone 14 Max będą wyposażone w główne aparaty już o matrycy 48 Mpx. Skok jest czterokrotny więc powinno się to przełożyć na zauważalnie lepsze zdjęcia. Zyskają przede wszystkim fotografie robione w nocy. Dzięki większej matrycy fotki zrobione w gorszych warunkach oświetleniowych będą miały znacznie więcej szczegółów, również odwzorowanie kolorów powinno stać na wyższym poziomie. Drugim z większych plusów związanych ze zwiększeniem matrycy to możliwość nagrywania w 8K. Jak na razie jest to głównie chwyt marketingowy, bo niewiele osób ma w domu telewizory wykorzystujące matryce 8K, ale z całą pewnością jest to krok do przodu w przypadku nagrywania wideo dla urządzeń Apple. Oczywiście jak na razie powyższe informacje są jedynie plotkami, a do premiery urządzeń sygnowanych logiem nadgryzionego jabłuszka jeszcze sporo czasu. Premiera linii urządzeń iPhone 14 najpewniej odbędzie się w okolicach października bieżącego roku.

Dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na najnowsze smartfony od Apple’a? Zmiany jakie funduje nam amerykański gigant idą w dobrym kierunku? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie.

Źródło: gsmarena.com