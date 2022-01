Jak wyłączyć automatycznie zapisywanie zdjęć i filmów w WhatsAppie?

WhatsApp to jeden z najbardziej popularnych komunikatorów na świecie. Tak właściwie obok Messengera od Facebooka to absolutna czołówka, według danych z ubiegłego roku miesięcznie korzysta z niego 2 miliardy użytkowników. Liczba ta robi wrażenie. Oczywiście nie ma róży bez kolców. Jak każda aplikacja mobilna WhatsApp ma kilka dosyć frustrujących ustawień, które na dłuższą metę potrafią uprzykrzać życie przy codziennym korzystaniu z aplikacji. Z całą pewnością jedną z nich jest automatycznie zapisywanie zdjęć i filmów z konwersacji z WhatsAppie do galerii w smartfonie. Co ważne ta funkcjonalność standardowo załączona jest tylko i wyłącznie na smartfonach. Na komputerze czy to w aplikacji czy w wersji przeglądarkowej nie pobierają się multimedia automatycznie.

Krok po kroku jak wyłączyć automatyczne zapisywanie multimediów

Przejdźmy do sedna, czyli właśnie jak to wyłączyć? To wbrew pozorom bardzo proste. Wystarczy wejść do danej konwersacji, tapnąć z górnej belki by wysunęła nam się lista opcji. Na niej musimy odnaleźć ustawienie Multimedia w galerii. Po przejściu do niej pojawiają się nam trzy opcje – Tak (domyślnie), Tak oraz Nie. Wybieramy spośród listy ostatnią. Zapisujemy zmiany i voila wszelkie zdjęcia, gify, filmiki przesyłane bezpośrednio przez naszych rozmówców nie będą już zapisywane w galerii na naszym telefonie. Niestety złą informacją jest to, że nie mamy w tym wypadku żadnych globalnych ustawień by wyłączyć takie pobieranie automatycznie na wszystkie kontakty. Niestety podobny zabieg musimy wykonać dla każdego z kontaktów. Co może być kłopotliwe, szczególnie jeśli takich kontaktów, dla których nie chcemy pobierać multimediów jest więcej. Mimo wszystko liczę, że w najbliższym czasie jednak mimo wszystko twórcy WhatsAppa dodadzą taką opcję, byłoby to duże ułatwienie dla wielu użytkowników tego popularnego komunikatora.

Powyższy poradnik jest jednym z najbardziej podstawowych związanych z działaniem aplikacji WhatsApp na smartfony (dotyczy zarówno wersji na Androida jak i system sygnowany logiem nadgryzionego jabłuszka). Jeśli chcecie jeszcze jakieś inne podobne tutoriale, poradniki dotyczące działania WhatsApp dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem. Z całą pewnością zajmiemy się kolejnymi zagadnieniami związanymi z tym komunikatorem.