Długo oczekiwana zmiana dotycząca wiadomości głosowych wreszcie zawita do WhatsAppa

WhatsAppa można lubić bądź nie, ale nie można odmówić temu komunikatorowi popularności. Aplikacja należąca do korporacji Meta zbiera miesięcznie ponad dwa miliardy (!) unikalnych użytkowników, wyprzedzając tym samym – wydawać by się mogło, że znacznie popularniejszą – platformę Messenger. Trudno się jednak dziwić takiemu wynikowi, gdyż WhatsApp dostępny jest w stu osiemdziesięciu krajach, ponadto, był jednym z pierwszych tego typu rozwiązań na rynku. Przyjemny i intuicyjny interfejs pomogły jedynie obecnemu hegemonowi zyskiwać popularność na przestrzeni ostatnich lat.

Jednak tym, co mogło doskwierać użytkownikom, był brak możliwości odsłuchiwania wiadomości głosowych w tle. Apka pozwala na nagrywanie i wysyłanie audionotatek, jednak za każdym razem, gdy wyjdziemy z obecnego wątku odtwarzanie zostanie wstrzymane. Jest to dosyć uciążliwe i niejako zmusza użytkownika do pozostania w konkretnej rozmowie, bez możliwości przełączenia się do innej konwersacji.

Jak podaje serwis webatinfo.com, trwają obecnie pracę nad wersją 2.22.3.1 dla systemu Android, która ma pozwolić na odsłuchiwanie plików dźwiękowych w tle, także po opuszczeniu aktywnego wątku. Funkcja ta niejako wpisuje się w formułę wielozadaniowości, z którą jednoznacznie kojarzone są smartfony. Zmiana ta sprawi, że korzystanie z appki znacząca zyska na dynamice i może usprawnić pracę każdego, kto na co dzień korzysta z tej popularnej platformy komunikacyjnej.

Tak jak widać na załączonym zrzucie ekranu, użytkownik zyska dostęp do zmodernizowanego interfejsu, w którym tuż pod dolną belką pojawi się miniodtwarzcz pozwalający na wstrzymanie, odtwarzanie i odrzucenie nagrania głosowego.

Funkcja ta jest obecnie dopiero na stosunkowo wczesnym etapie przygotowania i zostanie udostępniona betatesterom w jednej z przyszłych aktualizacji.

Co sądzicie o kierunku, w którym zmierza komunikator Marka Zuckerberga? Korzystacie z niego, czy może jednak bliższe są Wam inne alternatywy, takie jak Signal czy Telegram?

Źródło: wabetainfo.com