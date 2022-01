Wiemy, które smartfony realme otrzymają Androida 12

Producenci sprzętu mobilnego od pewnego czasu starają się podchodzić do aktualizacji swoich urządzeń znacznie bardziej na poważnie. Jeszcze kilka lat temu tak na dobrą sprawę, tylko flagowe modele urządzeń otrzymywały najnowszą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem i to najczęściej jedna dwie duże aktualizacje i temat był zakończony. Dzisiaj sprawa zmieniła się diametralnie i to na naszą korzyść. Po pierwsze tak na dobrą sprawę aktualizowane są wszystkie urządzenia począwszy od tych najtańszych poprzez średnią półkę cenową, skończywszy oczywiście na samych flagowcach. Realme aktualnie nie wypracowało sobie marki, dzięki której wiemy, że ich urządzenia otrzymają szybko nową wersję Androida, ale to również się zmienia, bo po prostu sami użytkownicy smartfonów sprawdzają coraz częściej jak dany producent podchodzi do tematu aktualizacji urządzeń.

Realme oficjalnie zaprezentowało harmonogram aktualizacji swoich urządzeń do Androida 12 oraz najnowszej wersji autorskiej nakładki realme UI 3.0. Lista nie jest przesadnie długa, ale zawiera wszystkie najważniejsze smartfony od realme aktualnie dostępne na rynku. Proces aktualizacji rozpoczyna si jeszcze w styczniu od realme GT 5G i będzie trwał aż do sierpnia bieżącego roku i ostatnim smartfonem zaktualizowanym do Androida 12 i realme UI 3.0 będzie realme X3 Super Zoom. Pełną listę urządzeń znajdziecie powyżej. Jakie jeszcze zmiany będzie wprowadzać nowa wersje nakładki tego tak na dobrą sprawę w tym momencie nie wiemy.

Dajcie znać w komentarzach pod wpisem, czy Wasz telefon realme znalazł się na powyższej liście.

Źródło: własne