Honor Magic V będzie potężnym telefonem, ale również piekielnie drogim

Honor to marka, która święciła tryumfy w Polsce już jakiś czas temu i mam wrażenie, że została nieco zapomniana przez naszych rodzimych użytkowników. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przez jakiś czas telefony tego chińskiego producenta w związku z problemami Huawei z amerykańskimi firmami (dodam, że Honor to submarka właśnie od Huawei) ich urządzenia pozbawione były dostępu do sklepu Google Play i innych platform związanych z Androidem. Jednak jakiś czas temu marka Honor została sprzedana i na dobre powróciły wszelkie funkcjonalności usług Google’a. Dlatego też tak duże emocje wzbudza najnowszy telefon od Honor czyli właśnie Honor Magic V. Ten oficjalnie poza Chinami ma zostać zaprezentowany już 10 stycznia, ale my już dzisiaj wiemy prawie o nim wszystko.

Co wiemy o Honor Magic V? Przede wszystkim to, że będzie to flagowiec pełną gębą. Sercem urządzenia zostanie najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 gen. 1, do tego dochodzi 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 256 GB pamięci ROM. Do tego dochodzi duży składany wyświetlacz OLEDo przekątnej 7,9 cala, który pracuje z rozdzielczością 2272×1984 pikseli i odświeżaniem 90 Hz. Przedni ekran to 6,45 calowa jednostka również OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Co ważne otrzymamy również potężne trzy aparaty o matrycach 50 Mpx każdy i frontowy 42 Mpx. Do tego dochodzi bateria o pojemności 4750 mAh i wsparciem technologii szybkiego ładowania o mocy 66 W. Jak na składany telefon grubość złożonej wersji to 14,3 mm a po rozłożeniu 6,7 mm. W porównaniu do Folda 3 to Honor Magic V będzie szczuplejszy o blisko 2 mm, całkiem sporo.

W tej beczce miodu mamy również łyżkę dziegciu. Niestety jest to cena urządzenia, według plotek ma wynosić około 8800 zł netto w przeliczeniu na naszą walutę i to tylko w Chinach. Gdy zaczniemy przeliczać ją na euro i później na złotówki okaże się, że finalnie w Polsce brutto zapłacimy za ten model około 12 000 zł. Sporo, zważywszy, że największy konkurent czyli Samsung Galaxy Fold 3 to koszt około 8300 zł. Oczywiście jak na razie musimy się wstrzymać z ostatecznym wyrokiem do oficjalnej prezentacji urządzenia, ale jeśli cena okażę się prawdziwa, będzie ciężko przebić się Honorowi do czołówki producentów ze składanymi telefonami.

