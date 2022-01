Google Smart Lock co to jest i jak to działa?

W przypadku urządzeń działających pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem mamy wiele ciekawych opcji. Część z nich jest ukrytych i nie zwracamy uwagi przy codziennym korzystaniu z telefonu. Dla części z Was pojęcie Google Smart Lock nie jest obce. Myślę, że w większości wypadków część użytkowników może nie zdawać sobie sprawy, że z niej korzysta. Dziś postaram się odpowiedzieć czym jest Google Smart Lock, jak działa i jakie daje możliwości.

Czym jest Google Smart Lock?

Google Smart Lock to rozwiązanie, które będzie szczególnie przydatne osobom, które będą chciały w mniejszym stopniu odblokowywać swój telefon. Nie jest to funkcja, która włącza się automatycznie. Jednak w prosty sposób możemy ją włączyć. Dzięki czemu w części przypadków możemy pożegnać się z ciągłym odblokowaniem telefonu. Czy jest to bezpieczne? Owszem jeśli korzysta się z tej funkcji z głową. Gdzie znajdziemy opcje Google Smart Lock? Droga w zależności od modelu telefonu może się nieco różnić, ale ogólnie trzeba przejść następujące opcje.

Wejdź w Ustawienia Przejdź do Zabezpieczenia Smart Lock

Powyższe opcje znajdziemy w przypadku smartfonów z czystym Androidem (chociażby w telefonach Motoroli). Podobne rozwiązanie zaimplementowano w urządzeniach Samsunga wówczas droga wygląda troszkę inaczej. Jednak nadal jest dosyć prosta. Wejdź w ustawienia telefonu, później przejdź do Ekran blokady i na końcu trzeba wybrać opcję Smart Lock. Podobnie opcje są też w telefonach Huawei. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie telefony z systemem sygnowanym zielonym robocikiem będzie wspierała Google Smart Lock. Takich opcji nie znajdziemy między innymi w smartfonach z Xiaomi zarówno flagowcach jak i podstawowych modelach z linii POCO i Redmi.

Jak działa Google Smart Lock?

Wiemy już jak możemy znaleźć odpowiednią opcję w telefonie, ale jak to właściwie działa? Gdy już przejdziemy do ustawień Smart Locka, znajdziemy trzy możliwości

wykrywanie kontaktu z ciałem

zaufane miejsca

zaufane urządzenia

Każdą z tych funkcji możemy osobno spersonalizować. Założenie jest takie, że ustawiamy kiedy telefon ma się nie blokować. W przypadku pierwszej opcji smartfon będzie wykrywał czy porusza się on razem z nami. Jeśli go odłożymy w jakimś miejscu wówczas po 60 sekundach się ponownie zablokuje. Zaufane miejsca wskazuje na konkretną lokalizację, w której telefon w ogóle się nie będzie blokować. Można tutaj ustawić kilka miejsc i w zasięgu 125 metrów od tej lokalizacji nie będzie się blokować, a po opuszczeniu strefy zablokuje się od razu. Ostatni wariant to zaufane urządzenia. W tej opcji gdy nasz smartfon jest połączony się np. ze smartwatchem, smartbandem czy słuchawkami przy pomocy Bluetooth automatycznie nie będzie się blokować.

Jak sami widzicie opcji związanych ze smart lockiem jest całkiem sporo, ale trzeba wziąć pod uwagę, że należy z nich korzystać z rozwagą. Ustawiając bardzo dużo miejsc, rzeczy którymi będzie się odblokowywać telefon może prowadzić do zmniejszenia naszego bezpieczeństwa. Osobiście korzystam przede wszystkim z opcji związanej z lokalizacją, dla mnie to najrozsądniejsza wersja.

Dajcie znać w komentarzach pod poradnikiem w jaki sposób korzystacie na co dzień z Google Smart Lock. Czy jest to dla Was przydatna opcja?