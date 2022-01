Samsung Galaxy S10 już otrzymuje aktualizację do Androida 12 i One UI 4.0

System sygnowany zielonym robocikiem w swojej najnowszej odsłonie został zaprezentowany oficjalnie już dobre kilka miesięcy temu. Jednak do tej pory nie jest to zbyt popularna wersja Androida i producenci zaczynają dopiero aktualizować swoje urządzenia. Różnie do systemu aktualizacji podchodzą twórcy, czasem mamy do czynienia z dłuższymi beta testami, czasem to po prostu bez większych zapowiedzi łatka pojawia się na naszych telefonach.

Koreański producent od dłuższego czasu jednak poprzedza wydanie nowych wersji Androida dłuższymi beta testami, stąd nawet kilkumiesięczne opóźnienie wydania aktualizacji. W pierwszej kolejności zawsze update otrzymują najświeższe urządzenia, czyli w tym wypadku Galaxy S21 i cała linia, a później również Galaxy S20 i linia Galaxy S10. Posiadacze tych ostatnich modeli z linii Galaxy S10 muszą przyzwyczaić się do myśli, że to ostatnia duża aktualizacja do Androida. Z drugiej strony będzie to już trzeci update, a cały czas linia Galaxy S10 będzie otrzymywać odpowiednie łatki bezpieczeństwa. Samsung od pewnego czasu bardzo mocno postawił na wsparcie pod względem oprogramowania swoich urządzeń.

Jak na razie wcześniej wspomniany update dla Androida 12 dla Galaxy S10 jest dostępny tylko dla wersji 5G i to w Szwajcarii. Jednak jeśli już Koreańczycy rozpoczęli wydawanie aktualizacji to oznacza, że to ostatnia prosta do szerszego udostępnienia aktualizacji. Myślę, że w przeciągu kilku najbliższych dni update stopniowo będzie się pojawiał w następnych regionach. Do dwóch tygodniu użytkownicy Galaxy S10 będą cieszyć się z Androida 12 oraz One UI 4.0. Dajcie znać w komentarzach jeśli aktualizacja zostanie udostępniona na Waszym telefonie.

Źródło: gsmarena.com