Nowy OnePlus zadebiutuje już bardzo niedługo

Otwieramy 2022 rok z przytupem. Do tej pory największymi noworocznymi nowościami były te zapowiadane na targach CES w Las Vegas. To właśnie one otwierały kolejny rok w technologiach, choć w bieżącym stety, niestety wielu producentów zrezygnowało z udziału i tworzą własne konferencje czy eventy. Mimo takiego obrotu sprawy, również twórcy mobilni zmieniają swoje podejście do tego typu imprez, a także przyśpieszają prezentacje swoich urządzeń. Na nowe flagowce najczęściej musieliśmy czekać na przełom lutego i marca, a już teraz widzimy, że w tym kontekście sporo się zmieni, bo już teraz mamy kolejne przeciekowe informacje związane z debiutami flagowców. Jednym z nich jest właśnie OnePlus, który niebawem zaprezentuje dziesiątą generację swojego flagowca.

Według przeciekowych informacji już 4 stycznia rozpocznie się proces rezerwacji OnePlus 10 Pro w Chinach. Jednak prezentacja samego urządzenia odbędzie się dopiero tydzień później czyli 11 stycznia 2022. Warto jednak zaznaczyć, że jak na razie OnePlus 10 Pro będzie dostępny w sprzedaży tylko i wyłącznie w Chinach. Na premierę nowego flagowca od Chińczyków poza Azją trzeba będzie poczekać chwilę dłużej. Najbardziej prawdopodobną wersją jest debiut na przełomie marca i kwietnia. Wynika to przede wszystkim z problemem z dostępnością podzespołów do kompletowania smartfona.

Jak to faktycznie będzie przekonamy się za jakiś czas, kiedy OnePlus oficjalnie potwierdzi część z powyższych informacji. Jak na razie musimy się uzbroić w cierpliwość, ale na szczęście na niezbyt długo. Czekacie na najnowsze urządzenie od OnePlusa?

