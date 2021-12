OnePlus Nord 2 x PAC-MAN – recenzja

Na wstępie chciałem zaznaczyć w przypadku tej recenzji, że tak na dobrą sprawę nie jest to pełna recenzja tego telefonu. W przypadku tej specjalnej edycji skupiam się przede wszystkim na nowościach. Zmianach, które pojawiły się w stosunku do zwykłej wersji urządzenia, a pełną recenzję podstawowej wersji OnePlus Nord 2 znajdziecie pod linkiem. Myślę, że OnePlus Nord 2 x PAC-MAN to ciekawostka i urządzenie stworzone z myślą o prawdziwych fanach tej kultowej produkcji.

Wygląd edycji specjalnej

Zanim zacznę pisać o wyglądzie tego urządzenia warto wcześniej wrócić krok do tyłu zacząć od opakowania. Po pierwsze mocno urosło gabarytowo, ale od razu widzimy z jakim telefonem mamy do czynienia. Na zewnętrznej części opakowania znajdziemy wygrawerowane logo urządzenia wraz z labiryntem, który pokrywa całe pudełko. Całość robi już na starcie bardzo dobre wrażenie. W środku prócz standardowego wyposażenia czyli ładowarki z odczepialnym kablem USB typu C oraz etui mamy także holder na telefon, który sami musimy zbudować z klocków. Ciekawie to wygląda i powiem szczerze, że zdecydowanie pasuje do konceptu telefonu dla prawdziwego geeka. Jednak to co powinno nas szczególnie pozytywnie zaskoczyć to sama obudowa. Pod względem wymiarów urządzenia tutaj nic nie uległo zmianie, ale najwięcej dzieje się na pleckach urządzenia. Na pierwszy rzut oka mamy tytułowego PAC-Mana i kilkanaście kropek, które w sumie niewiele mówią. Jednak gdy z telefonem wejdziemy do ciemnego pomieszczenia naszym oczom pojawia się fluoroscencyjny labirynt. Całość robi bardzo dobre wrażenie i rzadko takie rozwiązanie jest implementowane do telefonów. Jak w takiej wersji wygląda telefon zobaczymy w galerii zdjęć poniżej. Reszta elementów urządzenia pozostała bez zmian w stosunku do podstawowej wersji urządzenia.

Oprogramowanie

Telefon działa pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem w wersji 11. Oczywiście jak przystało na telefon od OnePlus mamy do czynienia z autorską nakładką Oxygen OS 11.3, a także pakietem zabezpieczeń datowany na październik bieżącego roku. Jednak to co szczególnie wyróżnia ten model spośród podstawowej wersji OnePlus Nord 2 zdecydowanie są modyfikacje samego systemu w postaci zestawu ikonek, nowych animacji czy tapet. Całość pasuje do konceptu, a warto też dodać, że mamy preinstalowaną grę Pac-Man, więc OnePlus Nord 2 x PAC-MAN faktycznie został bardzo dobrze przygotowany dla fanów marki. Jednak mimo wszystko ta wersja telefonu nie przypadnie do gustu wszystkim, ale mimo wszystko jest ciekawa i zdecydowanie OnePlus Nord 2 nadal jest bardzo ciekawym smartfonem, który wyróżnia się z tłumu innych rozwiązań.

Czy OnePlus Nord 2 x PAC-MAN jest dla każdego?

Powiem tak, odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. W tej wersji specjalnej myślę, że takich bajerów jakie oferuje OnePlus Nord 2 nie każdemu przypadną do gustu. Geek czy fan PAC-MANA będą cieszyć się z tych rozwiązań. Zwykły Kowalski raczej pójdzie w stronę podstawowej wersji urządzenia, która mimo wszystko nadal jest jednym z ciekawszych urządzeń do 2000 zł.