Już jutro oficjalnie zadebiutuje MIUI 13

Do tej pory jeśli chodzi o autorską nakładkę chińskiego producenta najczęściej kolejne wersje MIUI były prezentowane w wakacje. Wówczas też otrzymaliśmy przekrój nowości, które się pojawią w danym roku w MIUI. Od tego momentu odpowiednia łatka zaczynała się pojawiać na kolejnych urządzeniach Xiaomi, POCO oraz Redmi. Pod koniec roku z reguły wszystkie najważniejsze telefony już miały najnowszą wersję MIUI. W tym roku sytuacja jest zgoła odmienna. Tak właściwie za kilka dni mamy 2022 rok, a nakładki jeszcze w oficjalnej, stabilnej wersji nie ujrzeliśmy.

Na szczęście w niedalekiej przyszłości sytuacja się zmieni, bowiem już jutro to jest 28 grudnia o godzinie 13:30 polskiego czasu rozpocznie się konferencja Xiaomi właśnie w sprawie MIUI 13. Jak na razie o nowościach w MIUI 13 wiemy niewiele. Przede wszystkim mam być szybciej, sprawniej i ogólnie lepiej, ale jak na razie są to bardzo ogólne zapowiedzi. Liczę osobiście, że Xiaomi nas jeszcze pozytywnie zaskoczy i dorzuci do MIUI 13 jakieś ciekawe, nowe rozwiązania. Jutrzejsza konferencja to nie tylko MIUI 13, ale najpewniej ujrzą światło dzienne nowe flagowce chińskiego producenta czyli Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro i możliwe, że wersja Xiaomi 12X. Telefony te też jako pierwsze powinny standardowo działać na MIUI 13.

Czekacie na najnowszą wersję nakładki i nowe telefony od Xiaomi? Dajcie znać w komentarzach czego oczekujecie od najnowszej wersji nakładki od chińskiego producenta.

Źródło: pocketnow.com