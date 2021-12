Cena Galaxy S21 FE poszła w górę jeszcze przed premierą!

Plotki, plotkami o nowym telefonie ze stajni koreańskiego producenta mówi się już od dłuższego czasu. Tak na dobrą sprawę miesiące przed premierą Samsunga Galaxy S21 FE wiedzieliśmy o nim praktycznie wszystko. Jednak to co pozostaje największą niewiadomą to cena samego telefonu. Oczywiście w plotkach przedpremierą urządzeń informacje związane z sugerowaną ceną detaliczną pojawią się również ze sporym wyprzedzeniem, ale często nie są trafione. Wynika to z kilku rzeczy przede wszystkim producenci z decyzją o wycenie urządzenia mogą wstrzymywać się do samego końca, plotki potrafią też nieco nakreślić czy cena, która się pojawiła w plotkach będzie odpowiednia.

Mam wrażenie, że właśnie trochę tak jest w przypadku jednego z najnowszych urządzeń od Samsunga. Jeszcze miesiąc temu mówiło się o cenach na poziomie 649 euro i 699 euro (mówimy o niemieckim rynku). Co było całkiem niezłą ceną zważywszy, że poprzednia generacja czyli Galaxy S20 FE został bardzo podobnie wyceniony. Jednak w ostatnim czasie na stronie irlandzkiego oddziału Samsunga można znaleźć podstawową wersję z 128 GB ROM za 769 euro, natomiast 256 GB to już wydatek 839 euro. Cóż różnica jest zauważalna i nie mówimy tutaj o kosmetyce. Zakładając standardowy przelicznik w Polsce ten model będzie kosztować około 3600 zł i prawie 4000 zł. Przy zbliżającej się wielkimi krokami premierze nowych Galaxy S22 ceny wydają się wręcz kosmiczne, ale musimy jak zwykle wstrzymać się z wyrokowaniem do oficjalnej premiery urządzenia.

Jeśli jednak ostatnie ceny potwierdzą się wówczas trzeba liczyć się, że jeden z najbardziej opłacalnych urządzeń od Samsunga stanie się w ogóle nieopłacalny. Chyba, że ceny nowej generacji Galaxy S22 poszybują bardzo mocno w górę, wówczas może całość będzie bardziej opłacalna. Co myślicie o cenach nowego urządzenia od Samsunga? Jest ona dla Was do zaakceptowania? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com