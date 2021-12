Nowy układ MediaTeka Dimensity 9000 pozostawia konkurencję daleko w tyle

Powiem szczerze, że w ostatnim czasie na rynku mobilnych układów dzieje się całkiem sporo. Wydawać by się mogło, że pierwsza pozycja najwydajniejszego układu do smartfonów i tabletów będzie przez naprawdę długi czas niezagrożona. Nic bardziej mylnego. Problemem Qualcomma w przypadku Snapdragona 888 było jego mocne przegrzewanie się, niby w kolejnego generacji (po zmianie nazewnictwa Snapdragon 8 Gen. 1 ) ma być lepiej choć pierwsze testy wskazują na co innego. Również Samsung ze swoim Exynosem 2200 odrabia całkiem nieźle pracę domową. Jednak to co zaskakuje najbardziej to najnowszy układ MediaTeka czyli Dimensity 9000.

Już jego poprzednik czyli Dimensity 1200 był udanym układem scalonym, jednak w praktyce nie mógł stanąć w bezpośrednie szranki z Exynosem 2100 czy Snapdragon 888. W przypadku jego następcy może być zgoła odmiennie. Pierwsze testy wskazują, że będzie mógł pokazać pazur. Co prawda mamy jak na razie testy jedynie pod kątem sztucznej inteligencji czyli AI, ale już teraz pokazują, że wzrost mocy tego aspektu mamy czterokrotny w porównaniu do poprzednich generacji układów czyli Snapdragona 888 czy właśnie Exynosa 2100. Porównanie i test nie jest do końca obiektywne, bowiem nie ma w nim ani Exynosa 2200 ani Snapdragona 8 Gen 1, ale już teraz widać, że zmiany poszły w dobrym kierunku.

Oczywiście na ostateczne porównanie wszystkich najnowszych układów przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać do momentu kiedy pierwsze urządzenia z tymi procesorami ujrzą światło dzienne. Wtedy będziemy mogli sprawdzić samemu jak się sprawują nowości od gigantów branży mobilnej.

Źródło: phonearena.com