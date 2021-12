Wkrótce poznamy smartwatcha z rozwijanym ekranem?

Technologia idzie do przodu. Dla przeciętnego Kowalskiego może inaczej te zmiany są dostrzegalne, ale mimo wszystko widać, że producenci dwoją się i troją by dostarczyć nam nowości. Owszem często są one dodatkowo oblepione sporą ilością różnego rodzaju papki marketingowej, ale wiedząc mniej więcej z czym to się je jesteśmy w stanie w stanie sporo rzeczy odróżnić i zobaczyć co jest faktycznie ciekawym krokiem naprzód. Z całą pewnością skokiem dla technologii jest wdrożenie składanego ekranu. Jak na razie ta technologia raczkuje i jest implementowana w niewielkiej ilości urządzeń, a te niestety są dosyć drogie, ale mimo wszystko uważam, że będzie tutaj się w tym zakresie sporo działo. Najlepszym dowodem jest w tym wypadku najnowszy patent od koreańskiego producenta.

Samsung według patentowej dokumentacji jest w stanie przygotować smartwatcha z rozwijanym ekranem. Całość wygląda dosyć mocno futurystycznie. Na pierwszy rzut oka mamy standardową okrągłą kopertę, jednak po wykonaniu gestu lub naciśnięciu przycisku ekran rozwija się i mamy znacznie większą powierzchnię roboczą. Ekran zmienia proporcje z okrągłego na eliptyczny, a dodatkowo może pojawić się obiektyw aparatu pomiędzy dwoma częściami ekranu. Całość tak jak wspomniałem wcześniej wygląda co najmniej ciekawie. Ciekaw jestem czy kiedykolwiek zobaczymy działający w ten sposób smartwatch, bo jak na razie jest to tylko patent, który może jeszcze nie ujrzeć finalnie światła dziennego. Dokumentacja patentu jest bardzo bogata i tak na dobrą sprawę opisuje niemal wszystkie najważniejsze parametry technologii, a także coś na wzór instrukcji obsługi. Tak szczegółowość dokumentacji może sugerować, że faktycznie jest coś na rzeczy w tej sprawie.

Oczywiście jak na razie wszystkie te powyższe informacje trzeba brać z przymrużeniem oka, bowiem wiele może się jeszcze zmienić. Jednak daje to poczucie, że jednak składane, rozsuwane czy zwijane ekrany mają w sobie ogromny potencjał i dopiero jest on odkrywany. Czekacie na takie urządzenie od Samsunga? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

