Wiemy, które smartfony Vivo otrzymają Androida 12 w pierwszej kolejności

Mimo, iż najnowsza wersja systemu sygnowanego zielonym robocikiem zadebiutowała w wersji finalnej dobre kilka miesięcy temu tak do tej pory stosunkowo niewielu użytkowników może się cieszyć z niej na co dzień. Zdaję sobie sprawę, że proces aktualizacji i testów nieco czasu trwa, ale mimo wszystko sporo trzeba czekać na nowy update. Jednak coraz więcej producentów deklaruje, że odpowiednie łatki pojawią się lada moment na przełomie grudnia bieżącego roku, a stycznia przyszłego.

Podobnie będzie w przypadku urządzeń marki Vivo, według producenta proces aktualizacji zacznie się pod koniec stycznia przyszłego roku i w pierwszej turze otrzymają go modele X60 Pro oraz V21 5G. W kolejnym etapie miesiąc później będą to Y52 5G i Y72 5G. W ostatniej trzeciej turze w końcówce kwietnia łatkę otrzymają X51 5G oraz pozostałe smartfony z serii Y -Y33s, Y21s, Y70, Y20s, Y11s. Co ważne Vivo nie chce nikogo skrzywdzić i wszystkie modele, które są dostępne w sprzedaży w Polsce dostaną najnowszą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Co akurat bardzo się chwali, widać Vivo poszło podobną drogą jak Nokia, gdzie również wszystkie urządzenia od fińskiego producenta otrzymały najnowsze wersje Androida.

Źródło: gsmarena.com