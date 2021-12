Huawei Mate V kolejnym składanym smartfonem od Chińczyków?

Od momentu problemów Huawei z amerykańskim rządem Chińczycy nie mają łatwego życia, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży telefonów, tabletów i innego sprzętu elektronicznego. Obostrzenia szczególnie w kontekście braku możliwości współpracy z amerykańskim gigantem z Mountain View bardzo mocno wpłynęły na sprzedaż urządzeń Huawei. Chińczycy musieli znaleźć alternatywę dla Androida i powiem szczerze, że dosyć szybko byli w stanie wprowadzić swoją wersję oprogramowania pod nazwą HarmonyOS. Co prawda nadal są spore problemy z dostępnością smartfonów jak i oprogramowaniem, ale widać zauważalny progres.

Aktualnie niekwestionowanym liderem smartfonów składanych bezapelacyjnie jest Samsung. Ma on w swoim portfolio dwie linie czyli Galaxy Fold oraz Galaxy Flip. Konkurencji mają znacznie mniejsze portfolio i jest to najczęściej jeden telefon. Możliwe, że już 23 grudnia ujrzy światło dzienne nowy telefon Huawei z elastycznym ekranem czyli Huawei Mate V. I w przeciwieństwie do wcześniejszego modelu będzie ten model przypominał starsze komórki z klapką. Gdzie ekran będzie stanowił całą wewnętrzną część urządzenia. Według przeciekowych informacji Chińczycy zaprzęgli nową technologię chłodzenia telefonu oraz zupełnie nowy zawias.

Jak na razie powyższe informacje są tylko plotkami. Do oficjalnych danych musimy poczekać jeszcze niemal do końca miesiąca, ale raczej bym się nie spodziewał, by telefon w najbliższym czasie pojawił się również w Europie i w Polsce.

Źródło: gsmarena.com