Składak od Vivo po rozłożeniu będzie… laptopem?

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o najnowsze smartfony nieco zaczyna wiać nudą. Pod względem designu niewiele nowego mogą już producenci sprzętu zaprezentować, a kolejne popularne telefony są jedynie lekko odświeżane. Dlatego też tak bardzo liczę, że w tej materii sporo zmienią składane urządzenia, które coraz śmielej trafiają na nasze rodzime półki sklepowe. Owszem nie są jeszcze tak popularne jak te bardziej standardowe rozwiązania, ale mimo wszystko zyskują coraz większe zainteresowanie ze strony użytkowników. Składany ekran daje też znacznie większe pole do popisu jeśli chodzi o wykorzystanie powierzchni roboczej i innych dodatków. Dlatego szczególnie przypadł mi do gustu koncept od Vivo.

Według grafik koncepcyjnych ekran urządzenia ma być składany w trzech miejscach (przypomina to nieco harmonijkę), dzięki czemu po rozłożeniu będziemy mieć ogromną powierzchnię roboczą. Nie jest to konkretnie sprecyzowane, ale myślę że bez problemów będzie to ponad 10 cali, a równie ciekawy jest dodatkowy „ficzer”, dzięki któremu będziemy mieć wyświetlaną wirtualną klawiaturę. W telefonie ma zostać wbudowany czytnik optyczny, który taki element nam wyświetli. Rozwiązanie ciekawe i na pewno inne niż to co do tej pory widzieliśmy. Trzeba wziąć pod uwagę, że jednak mimo wszystko po potrójnym złożeniu taki telefon będzie dosyć gruby i mniej praktyczny.

Liczę, że kolejni producenci będą starali się dorzucić nieco nowości w kwestii składanych telefonów. Powyższy sprzęt to tylko koncept, a nie faktycznie działający telefon, ale mimo wszystko widać, że w tej kategorii urządzeń drzemie naprawdę spory potencjał. A Wam jaki się marzy składany telefon? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com