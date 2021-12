Samsung Galaxy S21 FE jednak nie będzie tak opłacalnym zakupem

W ubiegłym roku koreański producent zaprezentował światu nowy dodatkowy model z linii Galaxy S20. Dosyć niespodziewanie, bowiem jest to już czwarty model z tej rodziny, a wygląda na to, że Koreańczycy nie będą chcieli zaprzestać tylko na jednym modelu z tej rodziny. Samsung Galaxy S20 FE z marszu podbił serca fanów tej marki urządzeń, bowiem za zauważalnie niższe pieniądze otrzymujemy urządzenie z bebeszkami flagowca, z drobnymi zmianami w stosunku do podstawowej linii Galaxy S20. Mimo to telefon był bardzo opłacalny do zakupu, w tym roku niestety tak różowo może już nie być.

Według pierwszych konkretniejszych informacji co do ceny Samsunga Galaxy S21 FE ten w podstawowej wersji czyli z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej zostanie wyceniony na 649 euro. Mocniejszy wariant z 8 GB RAM i 256 ROM to już wydatek 699 euro. Co w przeliczeniu na złotówki mamy około 3100 zł za tańszy model oraz około 3300 zł za droższy. Dodam, że aktualnie poprzednika można kupić w dobrej promocji już od około 1999 zł, a czy będzie sens kupować nowy model i dopłacać około 1000 zł. Tym bardziej, że największą i najważniejszą zmianą będzie nowy układ czyli najpewniej Snapdragon 888 lub Exynos 2100. Szczególnie ten pierwszy procesor nie ma najlepszej opinii szczególnie jeśli chodzi o kulturę działania. Ten potrafi płatać figle i całkiem mocno się nagrzewać. W przypadku Exynosa 2100 takich problemów użytkownicy nie notują.

Według przeciekowych informacji Galaxy S21 FE będzie miał swoją oficjalną premierę już 4 stycznia, więc na wszelkie potwierdzenie powyższych plotek nie będziemy musieli zbyt długo czekać.

Źródło: pocketnow.com