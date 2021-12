Xiaomi 12 właśnie zalicza obsuwę i straci palmę pierwszeństwa

Wydawać by się mogło, że producenci sprzętu mobilnego powinni właśnie szykować się do nowego sezonu i szykować flagowce na 2022 rok. Tak też się dzieje, ale do tej pory wszelkie nowe premiery miały miejsce mniej więcej w lutym czy w marcu przy okazji targów Mobile World Congress w Barcelonie. Jednak aktualnie sytuacja uległa zmianie i producenci chcą jako pierwsi wprowadzić na rynek swoje urządzenia z najnowszym flagowym układem od Qualcomma. W tym roku więc grudzień będzie zdecydowanie ciekawszym pod względem premier niż ma to miejsce zazwyczaj. W przeciągu najbliższego miesiąca pojawiają się pierwsze flagowce między innymi od Motoroli, ZTE oraz właśnie Xiaomi. Jeszcze dwa tygodnie temu byliśmy niemal pewni, że Xiaomi zdecydowanie wygra ten pojedynek, ale możemy być w błędzie.

Najnowsze doniesienia wskazują, że najnowszy flagowiec od chińskiego producenta czyli Xiaomi 12 pojawi się dopiero 28 grudnia, a nie jak wcześniej zakładano między 12, a 16 grudnia. Jeśli faktycznie tak się stanie to na wyprzedzenie przesunie się Motorola oraz ZTE. Jednak jak na razie nie wiemy kiedy te urządzenia ujrzy światło dzienne. Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że wszystkie te modele będą działać pod kontrolą najnowszego flagowego układu od tajwańskiego producenta czyli Snapdragonie 8 gen 1.

Jak sami widzicie poślizg naprawdę nie jest duży, ale może kosztować całkiem sporo chińskiego producenta. Szczególnie pod względem wizerunkowym. Oczywiście premiery urządzeń odbędą się już teraz, jednak na sklepowych półkach zobaczymy je znacznie później. Najpewniej dopiero pod koniec stycznia przyszłego roku. Czekacie na najnowsze urządzenia od Xiaomi? Dajcie znać komentarzach czego oczekujecie od Xiaomi 12?

Źródło: gsmarena.com