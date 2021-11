Z MIUI korzysta już ponad pół miliarda użytkowników

MIUI to autorska nakładka chińskiego producenta, która tak na dobrą sprawę rozpoczęła ekspansję Xiaomi na rynki światowe. Bo właśnie w 2010 roku zadebiutowała pierwsza wersja MIUI, która tak na dobrą sprawę była znana jedynie wąskiemu gronu obiorców, tak właściwie tylko technologiczni geekowie wiedzieli co się kryje pod tą nazwą. Stąd później pomysł MIUI ewoluował do powstania pierwszego urządzenia Xiaomi, a później sytuacja nabrała mocno rozpędu.

Liczby mówią same za siebie w 2010 roku zadebiutowało MIUI na telefony, po pierwszych pięciu latach swojego istnienia korzystało z niego 100 milionów użytkowników. Już 2018 roku podwojono ten wynik, rok później doszło kolejne 100 milionów użytkowników, a z początkiem bieżącego 2021 roku mieliśmy 400 milionów. 22 listopada padła granica 500 milionów użytkowników miesięcznie. Liczby robią wrażenie, a szczególnie również przyrosty jakie zanotowało MIUI w tym roku. Widać to również po wynikach finansowych, bowiem samo Xiaomi za ostatni kwartał zanotowało ponad 8% wzrost przychodu w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Xiaomi jak widać nie zwalnia tempa, kolejne edycje MIUI zyskują sporą popularność, a cały czas mocno chiński producent stara się rozbudowywać nakładkę, tak by miejscami przegonić konkurencję. Sam mam sentyment do MIUI, bowiem przez blisko dwa lata korzystałem z Xiaomi Mi 6, które właśnie działało na autorskiej nakładce Xiaomi. Jak myślicie MIUI to zasłużony sukces Chińczyków? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com