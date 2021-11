Poznaliśmy pełną specyfikację OnePlus 10 Pro na długo przed premierą

Chiński producent w ostatnim czasie zmienił swoje podejście do globalnych premier swoich urządzeń. W przypadku nadchodzącej flagowej serii urządzeń, czyli OnePlus 10 najpewniej najpierw zostaną zaprezentowane w Chinach na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Jednak reszta świata na OnePlusa 10 Pro poczekać będzie musiała aż do kwietnia. Praktyka dosyć dziwna, ale możliwe, że wynika z problemów dotyczących dostępności poszczególnych elementów elektroniki. Więc nawet jeśli sprawdzi się poniższa specyfikacja to w praktyce na nowe urządzenia OnePlusa przyjdzie nam poczekać dobre kilka miesięcy.

To jaki będzie procesor nikogo nie powinno dziwić. W przypadku OnePlus 10 Pro otrzymamy najnowszy flagowy układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 gen. 1 (od przyszłego roku zmienia się numeracja i oznaczenie układów od Qualcomma „po staremu” to po prostu Snapdragon 898). Do tego dojdzie najpewniej 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB ROM lub 256 GB w zależności od wersji. W przypadku wyświetlacza mamy do czynienia z jednostką o przekątnej 6,7 cala, wykonany w technologii AMOLED i pracujący z rozdzielczością WQHD+. Warto wspomnieć, że obie krawędzie urządzenia będą zachodziły na krawędzie boczne. Uzupełniając specyfikację należy wspomnieć o baterii, ta ma mieć pojemność 5000 mAh i wykorzysta technologię szybkiego ładowania 125 W.

Na koniec kilka słów o aparatach. Przednie oczko to 32 Mpx jednostka. Jednak potrójny główny aparat został zaimplementowany na sporej wyspie. Znajdziemy na niej trzy obiektywy główny 48 Mpx, 50 Mpx szerokokątny oraz 8 Mpx teleobiektyw. Wszystkie sygnowane logiem Hasselblad. Cóż jeśli chodzi o specyfikację urządzenia na pierwszy rzut oka nie widać żadnych braków, jednak w praktyce po testach warto sprawdzać takie urządzenia, więc jak na razie trudno coś więcej wyrokować. Z całą pewnością czeka nas ciekawa potyczka na szczycie między flagowymi smartfonami poszczególnych producentów. Czekacie na najnowsze premiery od OnePlusa? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie.

