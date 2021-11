Meandry lokalizacji gier – recenzja książki

Kolejna ciekawa pozycja, która trafiła w moje ręce, co prawda tym razem nie w wersji papierowej, lecz elektronicznej. Książka nie została wydana w wersji papierowej, co akurat mnie osobiście w żaden sposób nie przeszkadzało. Sumarycznie książka ma 284 strony i autorem pozycji jest Janusz Mrzigod, który z jednej strony od lat zajmuje się lokalizacją gier, a z drugiej doktorem chemii. Połączenie wydawać by się mogło dosyć specyficzne, ale książka już na wstępie zaznaczę jest bardzo ciekawa.

Po pierwsze wydawać by się mogło, że co tak na dobrą sprawę można pisać o lokalizacji gier na blisko 300 stronach? Powiem szczerze, że sam byłem zaskoczony objętością tego tytułu. Cóż przecież w czym tkwi filozofia lokalizacji gier? Tłumacz dostaje tekst, czasem fragmentami czasem cały i musi odpowiednio go przetłumaczyć, tak by wszystko miało ręce i nogi. Wydaje się, że zadanie nie jest przesadnie ciężkie, ale jeśli przyjrzymy się całości z bliska okazuje, się że tak różowo nie jest. Autor tak na dobrą sprawę rozkłada lokalizację gier na czynniki pierwsze. Otrzymujemy wszystkie najważniejsze informacje związane z tajnikami pracy, problemami na które często natrafiają tłumacze i dziesiątki różnych innych tipów związanych z pracą lokalizacji. Osobiście miałem okazję testować różne tłumaczenia, sprawdzać ich poprawność, więc mniej więcej wiedziałem z czym to się je. Mimo wszystko kilkoma aspektami byłem zaskoczony, w samej pracy tłumacza, a konkluzja związana z tłumaczeniem gier jest jedna. Jest to ciężki orzech do zgryzienia, trzeba posiadać ogromną wiedzę na temat języków, ale również tematyki produkcji, którą się tłumaczy, specyfiki itd. Osobiście w książce przypadły mi również do gustu zadania, które przygotował dla nas czytelników autor książki. Można się szybko i w dosyć łatwy sposób sprawdzić jak sobie radzimy z tematem lokalizacji gier.

Powiem szczerze, że byłem pozytywnie zaskoczony książką Janusza Mrzigoda i dla tych, którzy choć trochę interesują się światem gier, a nie koniecznie chcą działać przy tworzeniu lokalizacji tytułów. Meandry lokalizacji gier odkrywają wiele tajemnic związanych z pracą tłumacza i myślę, że mimo wszystko nie jest to tytuł tylko dla wąskiego grona odbiorców, a może się nim zainteresować znacznie więcej czytelników. Gorąco polecam.