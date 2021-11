Cena Pixela Pro 6 w Polsce absurdalna

Marka Pixel w Polsce nie jest szczególnie znana wśród przeciętnego Kowalskiego, a to za sprawą kilku rzeczy. Po pierwsze Google w naszym kraju nie zdecydował się na oficjalne wprowadzenie swoich urządzeń na sklepowe półki co niestety odbija się na nas samych klientach, którzy muszą ściągać urządzenia zza granicy, albo kupować w Polsce z potężną marżą polskich sprzedawców. Niestety w przypadku poprzednich generacji urządzeń sygnowanych logiem amerykańskiego giganta z Mountain View sytuacja była bardzo podobna do tej, która właśnie jest aktualnie.

W sklepie x-kom.pl jakiś czas temu wprowadził do swojego sklepu Google Pixel 6, który został wyceniony na 4999 zł, co daje kwotę około 1800 zł wyższą niż standardowa cena. Marża wydaje się kosmiczna, a na popularnych serwisach aukcyjnych można znaleźć oferty nowych egzemplarzy ponad 1000 zł taniej. Jednak gdy przejdziemy do mocniejszej wersji Pixela 6 czyli właśnie Pixela 6 Pro to w x-kom.pl przyjdzie nam za niego zapłacić bagatela 6299 zł. Ponownie w porównaniu do zachodnich ofert przebitka tutaj jest 2000 zł. Tak na dobrą sprawę taniej wyjdzie pojechać np. do Niemiec i zakupić na miejscu ten telefon, a przy okazji pozwiedzać, niż kupować go w Polsce.

Fani marki Pixel nie mają w Polsce łatwego życia, koszt zakupu czy to Pixela 6 czy Pixela 6 Pro są wręcz kosmiczne, co prawda otrzymujemy za te pieniądze ciekawe smartfony, ale czy są warte swojej ceny? Warto się przed zakupem dwa razy zastanowić. Dajcie znać w komentarzach czy jesteście zainteresowani zakupem Pixela 6 czy Pixela 6 Pro.

Źródło: własne