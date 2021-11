realme dołącza do wyścigu zbrojeń wśród składanych telefonów?

realme to chińska marka, która zaczyna podbijać świat. Jak na razie nie jest tak rozpoznawana jak chociażby Xiaomi czy Oppo, ale uznanie wśród klientów zdobywa niezwykle szybko. Ostatnie zestawienia sprzedaży pokazują, że również Polacy zakochali się w telefonach realme. Powiem szczerze, że nie dziwię się. Telefony Chińczyków oferują ciekawe wzornictwo (np. wykończenie wegańską skórą), przy tym świetne wyposażone, a to wszystko w przystępnej cenie. Dlatego też najnowsze doniesienia ze stajni chińskiego producenta wskazują na jedno – realme będzie chciało w najbliższej przyszłości zaprezentować światu swój pierwszy składany telefon.

Mowa w tym wypadku o realme GT2 Fold, czyli urządzeniu pod względem technologicznym składania telefonu przypominający Galaxy Folda 3, czyli dwa wyświetlacze. Jeden główny 8 calowy składany, drugi mniejszy 6,5 calowy zewnętrzny. Na razie nie wiemy zbyt wiele o samym urządzeniu, jedynie powyższe szkice, które jeszcze zdradzają tylko, że na pleckach urządzenia otrzymamy dwa obiektywy w poziomie, nie tak jak już się zdążyliśmy przyzwyczaić w pionie.

Kiedy oficjalnie zostanie zaprezentowany realme GT2 Fold tego jeszcze nie wiemy, ale najpewniej jeśli już to w przyszłym roku. Myślę, że im bliżej premiery możemy spodziewać się jeszcze większej ilości różnego rodzaju przecieków, liczę osobiście że realme podobnie jak to miało miejsce do tej pory będzie chciało powalczyć z konkurencją zarówno na tle ciekawego designu, wydajności, ale przede wszystkim ceny, bowiem jak na razie urządzenia składane nie należą do najtańszych, choć w przeciwieństwie do zwykłych, standardowych smartfonów ceny tych smartfonów poszły zauważalnie w dół.

Czekacie na propozycję od chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach czego oczekujecie od realme GT2 Fold.

Źródło: gsmarena.com