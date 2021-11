Dziesięć powodów, dla których powinieneś natychmiast usunąć swoje konta z mediów społecznościowych – recenzja książki

W ostatnim czasie do mojej redakcji trafiło kilka ciekawych pozycji książkowych od wydawnictwa Helion wśród nich właśnie była jedna z najnowszych premier czyli właśnie pozycja pod tytułem „Dziesięć powodów, dla których powinieneś natychmiast usunąć swoje konta z mediów społecznościowych”, która swoją premierę miała 19 października 2021 roku. Co to za książka? Warto ją zakupić? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Powiem szczerze, że tak na dobrą sprawę mam pewien problem z tą książką. Osobiście nie przepadam za tytułami, które od samego początku czytania, a w tym wypadku od samego tytułu narzucają nam jakieś swoje wartości czy postępowanie. Oczywiście taki tytuł jest bardziej chwytliwy i bardziej kontrowersyjny, co przekłada się na większe zainteresowanie książką, ale w praktyce akurat dla mnie nie jest najlepszym podejściem. Wolę rozprawy, które umożliwiają mi wgłębienie się w temat, zapoznanie się ze wszystkimi argumentami za i przeciw, a dopiero później mogę samemu wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tutaj temat i jego wynik ta na dobrą sprawę jest z góry przesądzony i nie daje zbyt szerokiego pola do polemizowania. Szkoda, liczyłem tutaj na szersze spojrzenie autora książki Jarona Laniera pod tym względem.

Autor podchodzi do tematu dosyć jednostronnie, choć z drugiej strony zostawia sobie furtkę, by jednak nie narzucać swojej wersji jako tej ostatecznej. Ale są to jedynie dosyć ogólne i dosyć zachowawcze tezy. Nie będę tutaj dokładnie przedkładał konkretnych argumentów, bowiem nie jest to celem recenzji, jednak zdecydowanie opowiada się przeciw mediom społecznościowym. W większości z tych test i powodów się zgodzę, ale tak jak to bywa w przypadku leków w odpowiedniej ilości mają właściwości lecznicze w innych trujące. Stąd też książka jest dedykowana totalnym laikom, które nie mają pojęcia jak działają social media i jakie danych zbierają. Ta książka może otworzyć wielu użytkownikom oczy na to jak działają social media, ale Ci z Was którzy nieco bardziej siedzą w temacie nie znajdą w niej niczego nowego. To też nie jest przesadnie obszerna pozycja na 180 stronach mamy przedstawione właśnie te kilka powodów, które sprawiają że social media wysysają z nas resztę człowieczeństwa. Autor Jaron Lanier tak właściwie zjadł zęby na technologiach. Sam z wykształcenia jest informatykiem, on stworzył pojęcie wirtualne rzeczywistości. Jednak mimo wszystko ma dosyć oschłe podejście do aktualnych social mediów i to nie jest jego jedyna książka z podobnym wydźwiękiem.

Książka ta została wydana w twardej oprawie, jest szyta oraz mamy zakładkę, więcej ka na dzisiejsze standardy wydawnicze w wersji na bogato.

Podsumowując, osobiście ta książka nie przypadła mi do gustu. Trochę za bardzo narzuca swoje zdanie. Owszem argumenty, których używa autor mają uzasadnienie i nie są wyssane z palca, ale liczyłem na szersze spojrzenie na problem mediów społecznościowych, który trzeba zauważać i najpewniej już teraz może być kategoryzowany jako jedna z jednostek chorobowych, którą będzie trzeba leczyć podobnie jak uzależnienie od narkotyków czy alkoholu. Nie zawsze usunięcie konta na social mediach zamyka sprawę. Książkę polecam szczególnie osobom, które nie mają większego pojęcia jak dzisiaj działają social media i jakie są dane zbierane. Może otworzyć na wiele aspektów oczy wielu osobom.