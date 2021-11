OnePlus Nord 2 x PACMAN już dostępny w sprzedaży

OnePlus ma w swoim portfolio kilka ciekawych edycji specjalnych swoich urządzeń. Między innymi mieli okazję współpracować z CDProjekt RED czy Disney’em przy okazji premiery nowych Avengersów. Jedne telefony były lepsze inne nieco gorsze, ale wydaje mi się, że najnowsza edycja specjalna średniopółkowego urządzenia zdecydowanie będzie jednym z najciekawszych rozwiązań chińskiego producenta.

OnePlus Nord 2 x PACMAN to nie tylko sam wygląd, ale od niego zaczniemy. Plecki urządzenia to oczywiście motyw PACMAN, ale nie taki zwyczajny. Bowiem fluorescencyjny, standardowo na tylnej klapce smartfonu znajdziemy głównego bohatera gry, i trochę kropek. Jednak gdy zapada noc, naszym oczom wyjawia się fluoroscencyjny labirynt. Na zdjęciach całość wygląda bardzo ciekawie i mam nadzieję, że również na żywo będzie robił podobne wrażenie. W zestawie sprzedażowym prócz typowej ładowarki mamy też specjalne dedykowaną podstawkę oczywiście inspirowaną grą.

Prócz wcześniej wspomnianych nowości w porównaniu do podstawowej wersji Norda, tutaj Chińczycy zdecydowali się na implementację ciekawych dodatków również do samego oprogramowania. Mamy dodatkowe motywy, tapety, także filtr do kamer, a także preinstalowaną grę PAC-MAN 256. Do części z tych dodatków będziemy mieć dostęp dopiero wówczas, gdy je odblokujemy.

Telefon jest w sprzedaży od dzisiaj w sugerowanej cenie detalicznej 529 euro, mówimy tutaj o mocniejszym wariancie z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Powiem szczerze, że cały projekt OnePlus Nord 2 x PACMAN wygląda naprawdę ciekawie i z chęcią przyjrzę mu się bliżej. Dla fanów PACMANa myślę, że będzie to istny must have zakupowy, ale do ostatecznego werdyktu wstrzymam się do recenzji urządzenia.

Źródło: informacja prasowa