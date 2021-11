realme GT Neo2 5G – recenzja

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o urządzenia mobilne wydawać by się mogło, że największy boom związany z premierami na ten 2021 rok mamy już za sobą. Mieliśmy okazję poznać nowe Pixele, iPhone’y. Jednak to nie wszystkie premiery, które są przygotowane na 2021. Mamy już drugą połowę listopada, ale na sklepowych półkach właśnie zagościł nowy smartfon od realme. Telefon, który można pozycjonować jako wysokopółkowego średniaka, lub półflagowca. Brzmi dosyć enigmatycznie, ale w praktyce takie „zaszufladkowanie” tego telefonu odzwierciedla jego możliwości. Jak sprawuje się w praktyce realme GT Neo2 5G? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Kilka słów na wstępie o samym opakowaniu. Tak na dobrą sprawę realme poszło w jednym kierunku – duże opakowanie zachowane w ciemnej kolorystyce. Natomiast same oznaczenia modelu są srebrne i mocno wyróżniają się na tle całości. Pudełko stwarza bardzo dobre pierwsze wrażenie, a co znajdziemy w środku? Po pierwsze sam telefon. Do tego proste silikonowe etui, szybkoładującą ładowarkę z odczepialnym kablem USB typu C. Oczywiście nie mogło zabraknąć całego zestawu papierologii. Co do poszczególnych elementów zestawu nie mam uwag. Całość została wykonana z materiałów wysokiej jakości. Żaden z elementów opakowania nie sprawia wrażenia tandetnego.

Co do specyfikacji urządzenie tak na dobrą sprawę oferuje niemal flagowe bebeszki. Mamy duży 6,62 calowy ekran o proporcjach 20:9, który pracuje w rozdzielczości Full HD+. Do tego dochodzi mocny Snapdragon 870 wraz z 8 GB lub 12 GB operacyjnej pamięci RAM, a także 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci ROM (nie mamy wsparcia dla kart microSD). Do tego dochodzi potrójny główny aparat 64 Mpx, 8 Mpx oraz 2 Mpx, a także od frontu 16 Mpx jednostka. Specyfikację uzupełnia bateria o dwóch ogniwach 2×2500 mAh, a także wsparcie dla technologii szybkiego ładowania do 65 W. Jak sami widzicie specyfikacja tak na dobrą sprawę nie ustępuje praktycznie w niczym najnowszym flagowcom. Owszem może nie mamy tutaj Snapdragona 888, ale pod względem wydajności Snadragon 870 nie ustępuje znacząco swojemu flagowemu bratu. Kultura pracy realme GT Neo2 5G jest przy tym znacznie wyższa (mniej się nagrzewa). Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Design oraz jakość wykonania

Na pierwszy rzut oka telefon prezentuje się dosyć standardowo. Spora bryła (6,62 cala ekranu robi swoje), niezbyt duże ramki wokół wyświetlacza. To wszystko sprawia, że telefon dobrze leży w dłoni i nie jest przesadnie ciężki. Z drugiej strony do najlżejszych również nie należy. Myślę jednak, że mimo wszystko urządzenie pod względem jakości wykonania nie ustępuję konkurencji. Do testów dostałem wersję Blue Neo, która początkowo wydawała mi się zupełnie niezwiązana z niebieskim kolorem. Właśnie dzięki ciekawym wykończeniu plecków urządzenia w zależności od kąta padania światła tył telefonu mieni się różnymi odcieniami od bieli poprzez błękitny do niebieskiego. Efekt jest naprawdę ciekawy, choć trzeba wziąć uwagę, że całość może nie wszystkim przypaść do gustu (zdecydowanie jest to charakterystyczny look). Plecki telefonu są plastikowe, ale wykonane z materiału wysokiej jakości więc nie ma problemów z uginaniem się obudowy czy innymi problemami. Co ważne całość jest półmatowa, dzięki czemu nie zbiera aż tak bardzo brudu, choć przy dłuższym korzystaniu z telefonu widać na nim odciski palców. Jednak w zestawie jest silikonowe etui, które ochroni telefon przed ewentualnym zniszczeniem. Szkoda jednak, że jest ono ciemnoszare, a nie przezroczyste, wówczas efekt błyszczących plecków realme GT Neo2 5G byłby dobrze widoczny.

Od frontu otrzymujemy duży 6,62 calowy ekran. Nad nim centralnie został umieszczony głośnik do rozmów, który pełni również funkcję multimedialnego. Po lewej stronie umieszczono przedni aparat do selfie w formie otworu w wyświetlaczu. Najwięcej elementów jak zwykle jest na krawędziach urządzenia. I tak idąc od lewej – mamy dwa krótkie klawisze odpowiedzialne za regulację głośności, vis a vis z kolei umieszczono krótki klawisz power. Górna to tylko otwór pod mikrofon. Dolna krawędź została wręcz zapchana elementami. Idąc od prawej mamy tackę na karty SIM (obie nano i nie jest to hybrydowe rozwiązanie). Następnie drugi z mikrofonów, wyjście USB typu C, a także kolejny głośnik tym razem główny multimedialny. Plecki urządzenia to z kolei duże dwa obiektywy, które są przedzielone jednym mniejszym i dwoma diodami doświetlającymi LED. Na pleckach urządzenia nie znajdziemy więcej elementów.

Podsumowując, co do jakości wykonania realme GT Neo2 5G nie mam uwag. Całość wygląda bardzo dobrze, nie ma żadnych problemów z jakością wykończenia, choć może nie jest to tak ciekawe wykończenie jak ekologiczna skóra, to mimo wszystko całość robi bardzo dobre wrażenie.

Ekran

Jeśli chodzi o wyświetlacz mamy do czynienia z nowej generacji rozwiązaniem typu AMOLED E4, jest on o przekątnej 6,62 cala i pracuje z rozdzielczością Full HD+ czyli 1800×2400 pikseli. Mamy również odświeżanie na poziomie 120 Hz, i co ważne całość jest zabezpieczona szkłem Gorilla Glass 5 generacji. W przypadku jakości wyświetlanego obrazu nie mam uwag. Całość pod tym względem w żaden sposób nie odstaje od konkurencji. Obraz jest ostry, kolory są dobrze odwzorowane. W przypadku reakcji na dotyk również nie mam zastrzeżeń. Telefon bez zbędnej zwłoki reaguje na wszelkie polecenia. Na uwagę zasługuje maksymalna jasność wyświetlacza, dzięki czemu obraz jest czytelny nawet w dużym nasłonecznieniu. Jak przystało na urządzenia z tej półki cenowej mamy powierzchnię olefobową, dzięki której znacznie mniej brudu łapie się ekranu. Dodatkowo producent zaimplementował powierzchnię antyrefleksową która z kolei umożliwia lepszą widoczność wyświetlanego obrazu przy dużym nasłonecznieniu. Jeśli chodzi o część związaną z oprogramowaniem i ustawieniami ekranu tutaj jest ich cała masa. Począwszy od tego, że możemy włączyć tryb ciemny, dostosować kolorystykę, zmienić szybkość odświeżania ekranu. Oczywiście jest też Always on Display (AoD) w tym przypadku pod nazwą „Ekran zawsze włączony”. Opcji jego personalizacji jest też całkiem sporo. Możemy wyświetlać zegar, powiadomienia, dodatkową animację/grafikę itd. Pod względem oprogramowania tak na dobrą sprawę nie mam do czego się przyczepić, możemy ekran niemal dowolnie dostosować pod siebie.

Bateria

W przypadku tego modelu mamy do czynienia z ogniwem o pojemności 5000 mAh. Tak właściwie są to dwa ogniwa o pojemności 2500 mAh każdy. Dzięki takiej technologii możemy wycisnąć z baterii znacznie więcej. Przede wszystkim znacznie szybciej możemy naładować smartfona. W przypadku tego modelu mamy do czynienia z ładowanie o mocy maksymalnie 65 W. Na plus również można zaliczyć fakt, że mamy również odpowiednią ładowarkę z kablem USB typu C, która wspiera taką moc ładowania. Dzięki czemu telefon możemy naładować w około 40 minut od zera do 100%. Oczywiście takie rozwiązanie może nie zawsze być korzystane dla naszej baterii, ale w przypadku zostawiania telefonu na noc mamy opcję zoptymalizowanego ładowania nocnego dzięki czemu realme GT Neo2 5G ładuje się wolnej, ale bezpieczniej dla samego urządzenia. Opcja przydatna i warta włączenia. Funkcji ukrytych w ustawieniach telefonu związanych z samą baterią jest znacznie więcej i głównie dotyczą rozwiązań związanych z trybem oszczędzania baterii, czy podniesionej wydajności. Można ustawić między innymi czy i kiedy telefon będzie automatycznie się przełączał między trybami. Całość pod tym względem została dobrze przygotowana i podobnie nie mogę się do niczego przyczepić. Co do długości działania na jednym ładowaniu można powiedzieć, że mamy standard. Około dnia, półtora w zależności od tego jak bardzo eksploatujemy nasz telefon. Oczywiście dla bardziej oszczędnych jest też opcja ładowania co dwa dni, ale osobiście podczas testów korzystałem z ładowarki codziennie. Z minusów związanych z baterią jest ten związany z brakiem wsparcia dla ładowania indukcyjnego oraz zwrotnego. W tej półce to rzadkość, ale mimo wszystko liczyłem po cichu że realme taki dodatek zaimplementuje do swojego telefonu.

Aparat

W realme GT Neo2 5G mamy do czynienia z trzema głównymi obiektywami. W tym wypadku główne oczko to 64 Mpx z optyką Samsung S5KGW1SP03, następnie 8 Mpx szerokokątny Hynix Hi846 oraz 2 Mpx makro od Omnivision OV02B10. W przypadku światła mamy odpowiednio f/1.8, f/2.3 praz f/2.4. Pod względem specyfikacji cała trójka wygląda całkiem nieźle. Oczywiście najjaśniejszym punktem całego trio zdecydowanie jest 64 Mpx, które w przy dobrym oświetleniu robi dobre zdjęcia. Mamy całkiem sporo szczegółów, kolory są dobrze odwzorowane to wszystko sprawia, że całość wygląda dobrze. Gdy jednak przyjrzymy się nieco bliżej zdjęciom wykonanym przez dwa pozostałe obiektywy, tutaj sprawa nie wygląda już tak różowo. Zdjęciom brakuje szczegółów, często też zanim złapią focusa, mija dłuższa chwila. Ogólnie główny obiektyw zdaje egzamin, ale pozostałe dwa mocno od niego odstają. Niestety takie podejście producentów można już od dłuższego czasu zauważyć wśród różnych firm. W przypadku nagrywania całość prezentuje się dobrze. Mamy możliwość nagrywania w jakości 4K, a także slow motion.

Oprogramowanie

Urządzenie do testów otrzymałem jeszcze przed premierą, więc możliwe że zaraz po premierze realme GT Neo2 5G otrzyma nieco świeższy zestaw poprawek. W momencie pisania recenzji telefon ten działał pod kontrolą Androida w wersji 11, a także ma preinstalowany pakiet bezpieczeństwa datowany na sierpień bieżącego roku. Pakiety bezpieczeństwa są zdecydowanie starsze i powinny być zaktualizowane do nowszej wersji, ale tutaj wstrzymuje się z werdyktem do oficjalnego debiutu urządzenia na naszym rynku. Najpewniej wówczas pojawi się odpowiednia łatka. Telefon jak przystało na produkt chińskiego producent działa pod kontrolą autorskiej nakładki realme UI 2.0. Co do samej nakładki działa ona bez większych problemów. Mamy pod kontrolą wszystkie najważniejsze elementy interfejsu. Począwszy od koloru motywu, możliwości zmiany ilości aplikacji instalowanych na telefonie i wiele więcej opcji. Zapewne z części z nich nigdy nie użyjemy, ale w praktyce opcji związanych z personalizacją telefonu jest naprawdę sporo i każdy wśród nich znajdzie coś dla siebie. Wśród preinstalowanych aplikacji możecie znaleźć między innymi apki Amazonu, Booking, LinkedIn, Netflixa czy Amazon Prime Video. Nie jest tego przesadnie dużo, ale warto się zastanowić jeśli nie korzystamy z powyższych rozwiązań nad deinstalacją części tych aplikacji. Realme musi uważać, bo pod tym względem stąpa po cienkim lodzie. Gdy aplikacji będzie po prostu za dużo użytkownik będzie się czuł zagubiony.

Czytnik biometryczny

Tak na dobrą sprawę jeśli chodzi o zabezpieczenie biometryczne mamy jedno podstawowe, które już teraz jest standardem wśród mobilnych technologii. Oczywiście chodzi przede wszystkim o czytnik linii papilarnych. W przypadku realme GT Neo2 5G mamy do czynienia z czytnikiem pod ekranem i do jego działania w sumie nie mam uwag. Całość pod względem szybkości odblokowania i ogólnie działania nie miałem problemów. Zaraz po przyłożeniu palca do czytnika telefon po prostu się odblokowuje. Proces konfiguracji jest naprawdę bardzo prosty, kilka sekund i po sprawie. Przez cały jesteśmy prowadzeni za rękę jeśli chodzi o konfigurację.

Multimedia

Smartfon stał się mobilnym centrum multimedialnym, część z nas ogląda na nich filmy, seriale część słucha muzyki. Jak to takich rzeczy nadaje się najnowszy telefon realme? Powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony. Nowy ekran AMOLED daję radę. Mamy wsparcie dla HDR10+, także dobrą rozdzielczość i 120 Hz odświeżanie wyświetlacza. Do tego gdy dodam głośniki stereo, które grają całkiem przyzwoicie ciężko jest mi się do czegokolwiek pod tym względem doczepić. Oczywiście z minusów trzeba dopisać brak wyjścia słuchawkowego minijack 3,5 mm, ale wszystkie pozostałe elementy są jak najbardziej na miejscu i działają naprawdę bardzo sprawnie. Pod względem multimediów do pełni szczęścia brakuje jedynie usunięcie dziurki na wyświetlacz, ale ogólnie rzecz biorąc fani filmów czy muzyki nie powinni być szczególnie zawiedzeni tym modelem od Chińczyków.

Wydajność oraz gry

Pod względem wydajności to tak na dobrą sprawę bardzo mocny średniak, albo prawie flagowiec. Realme do naszej dyspozycji oddało odświeżony ubiegłoroczny flagowy układ Qualcomma czyli Snapdragona 870, do tego w zależności od wersji mamy 8 GB pamięci RAM lub 12 GB operacyjnej pamięci. Taki zestaw umożliwi nam bardzo wygodne korzystanie z telefonu na co dzień. Aplikacje uruchamiają się bez zbędnej zwłoki. Działanie na kilku równocześnie nie jest problematyczne. W przypadku gier również się nie zawiodłem. Uruchamiałem kilka najnowszych wymagających pod względem graficznych tytułów i telefon nadal miał jeszcze spory zapas mocy. Co ważne w szczególności przy dłuższych posiedzeniach growych telefon się nie nagrzewa tak jak część urządzeń ze Snapdragonem 888, dzięki czemu nie ma później zjawiska obcięcia mocy tzw. throttlingu. Więc przez cały czas działania urządzenia mamy dostęp do pełnej mocy realme GT Neo2 5G. Co również jest plusem w porównaniu do części tegorocznych flagowców. Poniżej znajdziecie wyniki benchmarków wykonanych przy pomocy tego telefonu.

Łączność

W realme GT Neo2 5G otrzymujemy kompletny zestaw modułów łączności bezprzewodowej do naszej dyspozycji oddano między innymi Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, a także moduł łączności 5G wraz ze wsparciem technologii Dual SIM (co ważne nie mamy tutaj slotu na kartę pamięci, więc nie mamy hybrydowego slotu, lecz pełny dual SIM). W przypadku kultury pracy nie miałem problemów podczas testów z urządzeniem. Nie pojawiały się żadne nagłe zawieszenia połączenia czy innego typu problemy. Co do jakości rozmów również nie mam zastrzeżeń. Zarówno mnie jak i rozmówcę podczas połączeń było słychać wyraźnie.

Podsumowanie

realme GT Neo2 5G to udane urządzenie, któremu tak na dobrą sprawę niewiele brakuje do bycia pełnoprawnym flagowcem. Za podstawową wersję zapłacimy 2099 (8GB RAM i 128 GB ROM), za dwieście złotych więcej mamy już 12 GB RAM i 256 GB ROM. Myślę, że jest to bardzo dobrze wyceniony telefon i świetnym konkurentem dla podobnych rozwiązań od Oppo czy Xiaomi. Do pełni szczęścia brakuje nieco lepszego aparatu, ładowania indukcyjnego i wodoodporności.