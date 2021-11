Milion w AnTuTu właśnie padł, nie zgadniecie łupem którego układu mobilnego

Magia liczb działa i to bez dwóch zdań, od lat firmy technologiczne ściągają się na różnych płaszczyznach. A to ilością pamięci RAM zaimplementowanej w telefon, a to procesem technologicznym procesora itd. Opcji takich „potyczek” jest naprawdę sporo, a również jedną z nich są wyniki benchmarków. Tutaj przede wszystkim producenci walczą jeszcze zanim oficjalnie urządzenia pojawią się na sklepowych półkach i wówczas w przeciekowych informacjach pojawiają się screeny właśnie z wynikami benchmarków.

Jednym z najpopularniejszych benchmarków zdecydowanie jest AnTuTu. Aktualnie najmocniejsze urządzenia dostępne na sklepowych półkach wykręcają wynik w granicy około 850 tysięcy punktów i jest to zasługą układu Qualcomma czyli Snapdragona 888+. Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w niedalekiej przyszłości mocno ten wynik zostanie pobity. Przeciekowe informacje sugerują, że najnowszy układ flagowy MediaTeka czyli Dimensity 2000. Który notabene jeszcze nie miał swojej premiery, więc trzeba nieco poczekać na weryfikację tych informacji. Jednak wygląda na to, że milion pęknie bez większych problemów. Tym bardziej, że jeszcze nie wszystkie karty odkrył największy konkurent w tej materii MediaTeka czyli Qualcomm, którego Snapdragon 898 ujrzy światło dzienne już w grudniu bieżącego roku.

MTK Dimensity 2000 AnTutu 1000000+! pic.twitter.com/qbRUFcOjvI — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2021

Na to wygląda również, że najpewniej flagowe układy na przyszły rok realnie będą miały około 15% większą wydajność niż tegoroczne, ale osobiście liczę na to, że jednak Snapdragon 898 będzie mniej się nagrzewał i nie będzie problemów z jego przegrzewaniem co nieco studziło apetyty na flagowce z układami Snapdragon 888. Czekacie na najnowsze flagowce ze Snapdragonem 898 czy MediaTekiem Dimensity 2000? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com