Lampa pierścieniowa z uchwytem HAMA – recenzja

Dzisiaj w dobie social mediów i wszelkiego rodzaju tworzenia contentu do internetu wiele osób stało się blogerami, vlogerami, youtuberami itd. Dlatego też przy okazji większej ilości różnego rodzaju twórców internetowych potrzebny jest również bardziej profesjonalny sprzęt do robienia zdjęć jeszcze lepszej jakości. W tej kategorii sprzętów ciekawe rozwiązanie zaprezentowała Hama, dzięki czemu miałem okazję w ostatnim czasie testować lampę pierścieniową z uchwytem na smartfon. Co ważne całość jest jak najbardziej składana i mobilna, co może być sporym plusem.

Zawartość pudełka

Pudełko wydaje się początkowo niezbyt dużych rozmiarów zakładając możliwości samego osprzętu. Tutaj Hama całość przygotowała w bardzo sprytny sposób, bowiem cały zestaw jest tak skonstruowany, że bez problemów do torby czy plecaka się zmieści. Rozłożenie i złożenie trwa dosłownie kilka sekund, a dodatkowo mamy możliwość tak na dobrą sprawę niemal w całości ustawić go pod siebie. Co ważne na cały zestaw mamy etui, które ułatwia transport. Prócz niezbędnych rzeczy, w sensie samej lampy oraz pilota w zestawie nie znajdziemy żadnych dodatkowych rozwiązań. Jednak te elementy, które mamy zdecydowanie wystarczą do codziennego korzystania z lampy.

Jakość wykonania

Cała konstrukcja została wykonana z plastiku, ale jest on dobrej jakości. Po drugie dzięki temu, że całość jest praktycznie plastikowa to mamy dosyć lekką konstrukcję, która ułatwia łatwy transport urządzenia. Inna sprawa, że lampa została w bardzo sprytny sposób przemyślana, dzięki czemu możemy ja w dużym stopniu regulować i korzystać z niej z biurka przy którym siedzimy, ale ma na tyle długi wyciągany pałąk, że również wchodzi w grę opcja działania na stojąco. Dodatkowo niemal w każdym miejscu możemy zmieniać pochylenie poszczególnych elementów, dzięki czemu zestaw lamp będzie umożliwiał działanie w każdych warunkach, gdzie mamy dostęp do energii. No właśnie tutaj kolejny plus urządzenia. Możemy formalnie całość zasilać z powerbanka dzięki wyjściu USB to również spory plus, gdy chcemy przygotowywać zdjęcia bardzo dobrej jakości również w terenie, gdzie dostęp do gniazdka elektrycznego jest znikomy, albo nie ma go w ogóle. W przypadku jakości samego światła, tutaj możemy bardzo prosto zmieniać dwa parametry oświetlenia. Zarówno natężenie i tutaj mamy aż dziesięć poziomów ściemniacza. Drugą opcją jest modyfikacja barwy światła i tutaj mamy trzy możliwości – białe, żółte i niebieskie. Do zastosowań blogerskich moim zdaniem taki zestaw znajdzie bardzo dobre zastosowanie. Mamy wszystko to co jest nam potrzebne do zrobienia dobrego światła, a lampa ta dodatkowo jest bardzo wygodna w złożeniu i poręczna. Myślę, że każdy kto z niej będzie miał okazję korzystać będzie z niej zadowolony.

Podsumowanie

Składana lampa od Hama to naprawdę ciekawe urządzenie, które ułatwi pracę zarówno vlogerom, blogerom jak i tym którzy działają na social mediach. Całość działa bardzo dobrze, spełnia swoje zadanie, a co najważniejsze mamy sporo możliwości zmiany samego światła, jak i ustawień wysokości itd. W Polsce ten zestaw kosztuje około 200 zł, nie jest ot może najtańsze rozwiązanie, ale jakościowo zauważalnie wybija się spośród tłumu innych.