OnePlus Nord 2 w ciekawej specjalnej edycji

To, że producenci sprzętu mobilnego wchodzą w różne współprace między markami nie jest żadną nowością. Mieliśmy już kilka urządzeń sygnowanych logiem Samsunga i Marvela, również OnePlus dorzucił swoje trzy grosze wchodząc z współpracę z CDProjekt RED czego owocem była specjalna edycja telefonu i smartwatcha z logiem Cyberpunk 2077. W większości wypadków jednak zmiany głównie dotyczyły wyglądu urządzenia – zmiany kolorystyki ewentualnie dodaniu dodatkowego motywu związanego z inną marką. Dzisiaj jednak OnePlus zdradził tajemnicę odnośnie najnowszego urządzenia w specjalnej edycji OnePlus Nord 2 x PAC-MAN.

Czym się wyróżnia OnePlus Nord 2 x PAC-MAN? Przede wszystkim ciekawym wykończeniem. Całość ma mieć fluorescencyjne świecące w ciemnościach plecki z motywami z gry. Jednak najwięcej zmian w stosunku do podstawowego modelu będzie związanych z oprogramowaniem. Tutaj mamy dostać preinstalowanego PAC-MANa, będziemy mieć nowy motyw, grafiki, ikonki itd. Sporo elementów również zostanie pochowanych w interfejsie by użytkownik mógł je stopniowo odkrywać. Jak na razie nie mamy pełniejszych informacji na temat nowej wersji Norda 2, ale wygląda na to, że dal fanów gry PAC-MAN najnowszy telefon od chińskiego producenta będzie nie lada gratką.

Jak przystało na grę PAC-MAN nie mogło zabraknąć elementu rywalizacji, gdzie możemy wygrać w konkursie na stronie sumarycznie trzy egzemplarze telefonu. Co ważne będą losowane dodatkowe kody na wcześniejszą możliwość zakupu urządzenia. Telefon będzie dostępny w wariancie 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB pamięci ROM. Na rynku europejskim został wyceniony na 529 euro, co w porównaniu do podstawowego Norda 2 jest nieco droższym rozwiązaniem. Telefon jak na razie nie ma oficjalnej daty premiery, ale przeciekowe informacje sugerują, że OnePlus Nord 2 x PAC-MAN pojawi się na sklepowych półkach jeszcze w tym roku.

Czekacie na najnowszy telefon od OnePlus? Dajcie znać czy jesteście fanami PAC-MANa.

Źródło: informacja prasowa