Xiaomi 12 będzie pierwszym smartfonem z Snapdragonem 898

Jak to się mówi historia lubi się powtarzać. W ubiegłym roku jeszcze w grudniu mieliśmy okazję poznać Xiaomi 11, czyli flagowca chińskiego producenta, który jako pierwszy miał zaimplementowanego Snapdragona 888. Jak sytuacja wygląda w przypadku bieżącego roku? Wygląda na to, że dosyć podobnie.

Mianowicie według przeciekowych informacji Xiaomi 12 zostanie wyposażony w najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragona 898. Według pierwszych danych nowy procesor ma być około 15% wydajniejszy od swojego poprzednika. Wykonany zostanie w procesie technologicznym 4 nm. W jego skład będzie wchodził jeden rdzeń ARM Cortex-X2 taktowany maksymalnie do 3 GHz. Dodatkowo znajdziemy trzy rdzenie Cortex-A710 taktowanie 2,5 GHz. Ostatni zestaw rdzeni to już rdzenie Cortex-A510 taktowane 1,79 GHz, a to wszystko dodatkowo wspierane przez wydajny układ graficzny Adreno 730. Oczywiście co do wydajności urządzenia przekonamy się dopiero wówczas, gdy pierwsze egzemplarze smartfonów trafią do rąk samych klientów. Liczę przede wszystkim na to, że tutaj Qualcomm lepiej poradzi sobie z odpowiednim odprowadzaniem ciepła i nowy Snapdragon 898 nie będzie się tak grzał jak poprzednik.

Wiele plotek wskazuje, że najnowszego Xiaomi 12 poznamy oficjalnie jeszcze w grudniu bieżącego roku. Choć zapewne prezentacja będzie dotyczyła rynku chińskiego, tak w Europie urządzenie powinno mieć swoją premierę niedługo po niej. Liczę, że jeszcze w styczniu 2022 roku będziemy mogli kupić tego flagowca również w Polsce w oficjalnej dystrybucji. Czekacie na najnowszego smartfona od chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach czy nowy Snapdragon 898 będzie spełniał Wasze oczekiwania dotyczące właśnie nowego mobilnego układu.

Źródło: gsmarena.com