Mobvoi wprowadza na rynek ciekawego smartwatcha TicWatch Pro 3 Cellular/LTE

Smartwatchy w ostatnim czasie pojawia się na sklepowych półkach coraz więcej, wśród ostatnich premier można było znaleźć chociażby rozwiązania od koreańskiego producenta czyli linii urządzeń Galaxy Watch 4, a także swoje trzy grosze dorzucił Apple z kolejną generacją swojego zegarka. Jednak wczoraj miał w premierę dosyć nieoczywisty zegarek czyli TicWatch Pro 3 Cellular/LTE, który może stać się ciekawą alternatywą dla wcześniej wspomnianych urządzeń.

Po pierwsze TicWatch Pro 3 Cellular/LTE działa pod kontrolą najmocniejszego aktualnie mobilnego układu dedykowanego urządzeniom wearables czyli Qualcomm Snapdragon Wear 4100, do tego dochodzi 1 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 8 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do naszej dyspozycji producent oddał również możliwość włączenia eSIM i tutaj działa on tylko z Orange. Dzięki czemu zegarek jest tak na dobrą sprawę całkowicie autonomiczny. Producent także zadbał o pojemną baterię, bo mamy ogniwo o pojemności 577 mAh. Co powinno dawać 72 godziny pracy przy standardowym trybie działania, ale jest jeszcze drugi Essential, który wydłuża go aż do 45 dni.

Jak przystało na flagowe rozwiązanie producent dodał również wszystkie najważniejsze moduły łączności bezprzewodowej czyli Bluetooth 5.2, Wi-Fi wcześniej wspomniane LTE w wersji eSIM, a także NFC. Dzięki temu ostatniemu modułowi i Google Pay mamy możliwość płacenia zbliżeniowego. Jest również wodoodporność na poziomie IP68, a także cała gama aplikacji, która umożliwia badanie stanu zdrowia i aktywności. Całość działa pod kontrolą Wear OS.

Zegarek jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej ustalonej na poziomie 1634,99. TicWatch Pro 3 Cellular/LTE można zamówić na oficjalnej stronie producenta oraz Amazonie.

Źródło: informacja prasowa