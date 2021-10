Qualcomm właśnie zaprezentował 4 procesory mobilne

Qualcomm to jeden z największych producentów układów mobilnych na świecie. W swoim portfolio mają tak na dobrą sprawę procesory do wszystkich kategorii urządzeń. Począwszy od tych budżetowych rozwiązań skończywszy na najmocniejszych flagowcach. Co roku urządzenia z układami Qulacomma pretendują do najszybszy rozwiązań mobilnych na świecie. Jednak sam tajwański producent nie chce spoczywać na laurach i już teraz zaprezentował aż cztery układy mobilne do smartfonów i tabletów. Już na wstępie zaznaczę, że jeśli liczyliście że wśród nich znajdziecie urządzenie z najwyższej półki muszę Was rozczarować. Tym razem wśród tej czwórki są układy tańsze budżetowe jak i do średniopółkowców.

Wśród czterech nowości aż trzy mają zaimplementowany moduł 5G, co jest ważnym elementem, dokładniej mówiąc Snapdragon 778G+, Snapdragon 695 oraz Snapdragon 480+. Ostatni Snapdragon 680 ma bardziej wysłużony modem LTE. Najmocniejszy z całej czwórki czyli Snadpragon 778G+ to tak właściwie tylko podkręcony Snapdragon 778G, nie otrzymujemy tutaj zbyt dużo nowości. Drugi średniopółkowiec czyli Snapdragon 695 oferuje większą moc o 15%, oraz 30% szybsze renderowanie grafiki w porównaniu do poprzednika, dodatkowo telefony wyposażone w ten układ zyskają wsparcie dla ekranów HD+ pracujących z odświeżaniem 120 Hz. Ostatni z modułem 5G Snadpragon 480+ to również nieco tylko odświeżony poprzednik.

Powiem szczerze, że nieco się zawiodłem na Qualcommie, który przedstawił nieco tylko ulepszone układy pod nowymi nazwami. Szkoda, bo liczyłem, że w tym roku Qualcomm pokaże pazur nie tylko przy najwyższej półce cenowej, ale również wśród średniopółkowców. Oczywiście najnowsze układy Qualcomma w niedalekiej przyszłości, czyli najpewniej na przełomie 2021 roku a 2022 roku pojawią się pierwsze urządzenia napędzane układami Qualcomma. Swoje zainteresowanie w tej materii przedstawili już chociażby Xiaomi, Oppo, HMD Global i najpewniej smartfony od tych producentów pojawią się najszybciej. Czekacie na to jak wypadną w testach najnowsze układy Qualcomma? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o całej sprawie.

Źródło: gsmarena.com