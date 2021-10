Redmi Smart Band Pro to kolejna ciekawa opaska od Xiaomi

Wydaje się, że mając w portfolio naprawdę świetne urządzenie typu smartband stworzenie nowej, której będzie zauważalnie lepsza od tej, która od pewnego czasu święci tryumfy na całym świecie wydaje się strzałem w kolano. Jednak widać innego zdania jest Xiaomi, które lada moment przy okazji swojej najnowszej konferencji zaprezentuje światu Redmi Smart Band Pro czyli budżetową smart opaskę. Powiem szczerze, że takie podejście Chińczyków mocno mnie zaskakuje, choć może w tym szaleństwie jest metoda.

O samym urządzeniu jak na razie nie wiemy zbyt wiele. Tak na dobrą sprawę w internecie pojawił się powyższy render, który odsłania rąbka tajemnicy. Jak sami widzicie, powinniśmy otrzymać całkiem sporych rozmiarów ekran, do tego kolorowy. Z całą pewnością w przypadku tego typu rozwiązań nie zabraknie pulsometru czy badaniu całej masy różnych aktywności. Czy pojawi się wersja z NFC czy innymi nieco droższymi bajerami, cóż trudno powiedzieć, ale znając politykę wydawniczą samego Xiaomi raczej modele z linii Redmi nie są napakowane najnowszymi zdobyczami technologicznymi i raczej spodziewałbym się w tym wypadku podobnego podejścia.

Osobiście jestem ciekaw co dla nas przygotuje Redmi i przede wszystkim najważniejszą i kluczowe będzie jak zostanie wyceniony na świecie i w Polsce Redmi Smart Band Pro. By faktycznie odnieść sukces, myślę że trzeba będzie mocno walczyć ceną. Tym bardziej, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat pojawiło się całe zatrzęsienie tego typu rozwiązań. Czy realna jest kwota 150 zł za ten model? Myślę, że tak, choć do ostatecznego werdyktu musimy się wstrzymać z osądem. Wszystko okaże się w niedalekiej przyszłości bo już w najbliższy czwartek 28 października. Wówczas swoje najbliższe plany wydawnicze zaprezentuje chiński producent. Czekacie na najnowsze propozycje od Xiaomi? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o nowościach, które zaprezentuje wkrótce Xiaomi.

Źródło: gsmarena.com